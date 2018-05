Modigliani und Co: Diese Werke brachen Verkaufs-Rekorde

Das Gemälde „Nu couché (sur le côté gauche)“ von Amedeo Modigliani brachte bei einer Versteigerung in New York laut Auktionshaus Sotheby's mehr als 157 Millionen Dollar ein.

New York/Berlin. Satte 157 Millionen Dollar (etwa 132 Mio Euro) hat ein Aktgemälde des italienischen Malers Amedeo Modigliani bei einer Versteigerung eingebracht. Damit ist das Bild "Liegender Akt (auf der linken Seite)" von 1917 das teuerste versteigerte Gemälde, das das 1744 in London gegründete Auktionshauses Sotheby's in seiner Geschichte versteigert hat. Der Höchstpreis von 170 Millionen Dollar für einen Modigliani wurde bei der Auktion am Montag in New York allerdings verfehlt.

Modiglianis "Nu couché (sur le côté gauche)" sorgte mit seinem Motiv, ebenso wie weitere 21 Bilder liegender nackter Frauen, zu Lebzeiten des Malers für einen Skandal in der Kunstwelt. Die meisten dieser Gemälde sind heute im Besitz von Museen. Der vorige Besitzer hatte für "Nu couché" 2003 nicht einmal ein Sechstel des jetzt erzielten Erlöses gezahlt.

Nur Platz Vier unter den teuersten Gemälde-Verkäufen

Doch trotz des enormen Auktionserlöses: Unter den zehn kostspieligsten Kunstwerken, die je auf einer Auktion versteigert wurden, rangiert das nun versteigerte Gemälde von Modigliani nur auf Platz Vier. Diese Werke brachen in den vergangenen Jahren noch Rekorde:

1. Leonardo da Vincis "Salvator Mundi" oder "Retter der Welt" wird im November 2017 bei Christie's für 450,3 Millionen Dollar verkauft.

2. Pablo Picassos "Die Frauen von Algier (Version O)" bringt bei Christie's im Mai 2015 179,4 Millionen Dollar ein.

3. Amedeo Modiglianis "Nu couche" einer liegenden nackten Frau wird im November 2015 bei Christie's 170,4 Millionen Dollar versteigert.

4. Modiglianis "Nu couche (sur le cote gauche)", ein weiteres Werk aus seiner Aktserie, bringt bei einer Versteigerungim im Mai 2018 bei Sotheby's 157,2 Millionen Dollar ein.

5. Francis Bacons Triptychon "Three Studies of Lucian Freud" wird 2013 bei Christie's für 142,4 Millionen Dollar verkauft.

6. Edvard Munchs Pastell "The Scream" erzielt bei Sotheby's im Jahr 2012 einen Verkaufspreis von 119,9 Millionen Dollar.

7. Picassos "Junges Mädchen mit Blumenkorb" wird im Mai 2018 bei Christie's für 115 Millionen Dollar verkauft.

8. Jean-Michael Basquiats 1982 "Untitled" wird im Mai 2017 bei Sotheby's für 110,5 Millionen Dollar versteigert.

9. Picassos "Nu au plateau de sculpteur" ("Akt, grüne Blätter und Büste") bringt im Mai 2010 bei Christie's 106,4 Millionen US-Dollar ein.

10. Andy Warhols "Silver Car Crash (Double Disaster)" geht im November 2013 bei Sotheby's für 105,4 Millionen Dollar an einen neuen Besitzer.

Gemeinsam ist allen diesen Topsellern eines: Es handelt sich um Gemälde, und alle wurden in New York, der Hauptstadt des globalen Kunstmarktes, verkauft. Neben solchen Versteigerungen spielen auch Privatverkäufe eine große Rolle. Deren Wert allerdings wird oft nicht angegeben. Aber ein Gemälde von Willem de Kooning und eines von Paul Gauguin sollen im Jahr 2015 laut US-Medien für jeweils 300 Millionen US-Dollarverkauft worden sein. (dpa/nsa)

