Mann rast mit Auto in Radfahrergruppe – Fahrer ist 81

Klein Köris. Ein 81-jähriger Autofahrer ist bei Klein Köris (Dahme-Spreewald) in eine Radfahrergruppe gerast. Vier Radfahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Die beiden Männer und zwei Frauen seien per Hubschrauber in Berliner Krankenhäuser geflogen worden, berichtete die Sprecherin der Polizeidirektion Süd, Ines Filohn, am Sonntag. Die Ursache für den Unfall am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 179 sei noch nicht geklärt.

Zeugen hätten ausgesagt, dass der Autofahrer zu weit rechts gefahren sei und die vier Radfahrer am Rand der Bundesstraße in voller Fahrt erfasst habe, sagte Filohn. Die Verletzten konnten noch nicht identifiziert werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. (dpa)



