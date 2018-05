Waffe Betrunkener bedroht Menschen in Münster mit Ninja-Schwert

Am Bahnhof in Münster hat ein Betrunkener mit einer Machete Reisenden Angst gemacht.

Ein bewaffneter 31-Jähriger hat am Bahnhof in Münster für Aufregung gesorgt. Er ging Reisende mit einer 30 Zentimeter langen Klinge an.