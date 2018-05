Hochzeit mit Prinz Harry: Bei Meghan Markle kracht es

London. Als Prinz Harry im Dezember 2017 seine Braut Meghan Markle nach Schloss Sandringham zum Weihnachtsfest einlud, war das eine ziemlich große Sache für die 36-jährige Amerikanerin. Zum ersten Mal wurde sie in den engsten Familienkreis der Royals eingeführt, ins Privatissimum der Windsors sozusagen, zu einem Fest, zu dem zuvor noch niemals Außenseiter zugelassen wurden.

Meghan habe, sagte Harry hinterher, "eine wunderbare Zeit gehabt und es wirklich genossen", obwohl er ihr viele Familientraditionen erklären musste. "Es ist eine Familie, die sie, wie ich vermute, niemals gehabt hat."

Vater tief verletzt von Harrys Worten

Es war lieb gemeint von Harry, aber auf der anderen Seite des Atlantiks kam das gar nicht gut an. "Sie hat in Wirklichkeit eine große Familie, die immer für sie da war", polterte ihre Halbschwester Samantha, "als Vater und Doria sich scheiden ließen, haben wir das so geregelt, dass sie zwei Zuhause hatte."

Auch Meghans Halbbruder Thomas Markle Junior meldete sich: "Natürlich hatte sie eine Familie." Und ihr Vater sei tief verletzt von Harrys Worten, denn er habe stets "den Großteil seiner Zeit und alles andere Meghan gewidmet".

Vater von Markle musste Bankrott anmelden

In der Tat ist das Familienleben der Markles nicht gerade ein Hort der Harmonie. Mutter und Vater sind seit Langem geschieden. Kennengelernt hatten sie sich zu Dreharbeiten für die Krankenhausserie "General Hospital". Meghans Mutter Doria Ragland arbeitete als Visagistin. Thomas Markle war Kameramann und Oberbeleuchter für TV-Produktionen, der auch bei der Serie "Eine schrecklich nette Familie" dabei war und einen Emmy gewann.

Nach der Scheidung – Meghan war gerade sechs Jahre alt – hielt der Vater offenbar immer Kontakt, doch ob er zur Hochzeit kommt, ist bislang mehr als ungewiss. Der 73-jährige Rentner lebt jetzt in Rosarito an der mexikanischen Pazifikküste. Er musste Bankrott anmelden, nachdem er nach einem Lottogewinn von 750.000 Dollar übers Ohr gehauen wurde und das meiste Geld verlor.

Verhältnis zu Halbgeschwistern gilt als zerrüttet

Er ist, wie sein Sohn sagte, "extrem stolz auf Meghan". Über ihren Vater hat Meghan einmal auf Instagram geschrieben: "Bis heute sind deine Umarmungen die besten der Welt." Ein passender Gruß zum Vatertag.

Zu den Halbgeschwistern gilt das Verhältnis gar als zerrüttet. Thomas Markle Junior, der mit Frau und zwei Kindern im US-Westküstenstaat Oregon lebt und als Fenstermonteur arbeitet, beschwert sich immer wieder, dass er keine Einladung zur Hochzeit bekommen habe. Aber er erwarte eine, sagte er dem TV-Sender der britischen "Daily Mail". "Ich gehöre zur Familie, zerstritten oder nicht." Das letzte Mal soll Meghan ihren Bruder Thomas Jr. vor sieben Jahren getroffen haben.

Halbschwester wartet auf Einladung zu den königlichen Feierlichkeiten

Auch mit der 17 Jahre älteren Halbschwester Samantha Markle, die auch als Samantha Grant bekannt ist, sieht es nicht rosiger aus. Samantha versuchte sich wie ihre Schwester als Schauspielerin und als Drehbuchautorin, allerdings mit weniger Erfolg als Meghan, die in der Anwaltsserie "Suits" mitwirkte.

Am 15. September 1984 kommt Prinz Harry zur Welt, stolz präsentieren seine Eltern Prinz Charles und Prinzessin Diana ihn beim ersten offiziellen Fotoshooting der Weltöffentlichkeit. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Stolz und schön: Diana mit ihrem neugeborenen Harry im Portrait. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Prinzessin Diana war bemüht, ihren Kindern William und Henry eine Kindheit zu bieten, die so normal wie möglich ist. So setzte sie durch, dass die beiden Söhne einen Kindergarten sowie eine öffentliche Grundschule besuchen. Foto: Stringer Spain / Reuters

Mit ihren Kindern verbrachte Prinzessin Diana viel Zeit, Harry durfte – so gar nicht prinzenmäßig – im Wasser planschen und mit Matsch spielen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Eine ganz normale, glückliche Familie – wenn auch blauen Blutes – bei einem gemeinsamen Fahrradausflug. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Prinz Harry begeistert sich schon früh für Uniformen und Militär, als Achtjähriger darf er einen Soldaten begleiten und lacht stolz unter seinem großen Helm. Foto: Stringer .

Zusammen mit seiner Mutter und seinem großen Bruder William in der Wildwasserbahn des Freizeitparks „Thorpe Park“. Foto: Getty Images / UK Press/Getty Images

Doch auch der kleine Prinz bleibt von den vielen offiziellen Anlässen nicht verschont. Seine Mutter legt ihm beruhigend die Hand auf das Knie; das Protokoll ist nicht einfach auszuhalten für einen Elfjährigen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Im Sommer 1997 verbringt Prinzessin Diana den letzten gemeinsamen Urlaub mit ihren Söhnen in St. Tropez, Harry darf trotz seines jungen Alters bereits an das Steuer des Jetski. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Dem schönen Sommerurlaub folgt die Katastrophe: Prinzessin Diana verunglückt bei einem Unfall in Paris am 31. August 1997. Bei ihrer Beerdigung am 6. September 1997 folgen die Prinzen gemeinsam mit ihrem Vater Charles und dem Onkel Earl Spencer dem Sarg. Für Harry eine sehr verstörende Situation, so sagte er gegenüber der US-Zeitung Newsweek: „Meine Mutter war gerade gestorben und ich musste den langen Weg hinter dem Sarg gehen, während mich tausende Menschen anstarrten und Millionen im Fernsehen sahen. Unter keinen Umständen sollte sowas von einem Kind verlangt werden“. Foto: Ian Waldie



Prinz Harry ist, wie schon sein Vater und sein Bruder, ein begeisterter Polo-Spieler. Foto: Julian Herbert / Getty Images

Im Jahr 2003 beendet Harry die Schule mit dem A-Level (entspricht dem deutschen Abitur) in den Fächern Kunst und Geografie. Foto: Getty Images

Zuvor entstanden noch diese offiziellen Fotos seiner Schulzeit. Foto: Kirsty Wiggleswort / Getty Images

Dass er die zweite Geige spielt und nur der Ersatzmann hinter seinem Bruder William ist, wusste Harry früh. Während sich William mental auf die Übernahme der „Windsor-Firma“ vorbereiten musste, nutze Harry die Freiheit, tobte sich aus und „verdiente“ sich so seinen Spitznamen „Dirty Harry“. Krönung seiner Feierwütigkeit war ein Fauxpas der besonderen Art: Zu einer Kostümparty mit dem Motto „Kolonialzeit und Eingeborene“ kam er mit einer Armbinde mit Hakenkreuz, in Anlehnung an das Afrika-Korps von Erwin Rommel. Die Presse tobte, der Prinz entschuldigte sich. Foto: Handout . / REUTERS

Beruflich entschied sich Harry für eine Karriere bei den Streitkräften und schlug die Offizierslaufbahn ein. Foto: MJ Kim / Getty Images



Im Rahmen seines Dienstes wurde er auch in Afghanistan eingesetzt, wovon die Öffentlichkeit allerdings erst zum Ende des Einsatzes erfuhr – um ihn und seine Truppe vor einer erhöhten Terrorgefahr zu schützen. Foto: Handout / Getty Images

Gemeinsam mit seinem Bruder William absolvierte Harry eine Hubschrauberpilotenausbildung in Shawbury. Foto: Phil Noble / REUTERS

Schlagzeilen machte Harry vor allem mit seinem Party- und Liebesleben: Als einer der begehrtesten Junggesellen Großbritanniens war die Auswahl wohl zu groß und zu verführerisch. Aber es gab auch beständige Beziehungen. Mit der blonden Juristin Chelsy Davy war der Prinz sieben Jahre lang liiert. Foto: MJ Kim / Getty Images

Es gab schon Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit, doch die Beziehung hielt nicht. Jahre später gestand Chelsy gegenüber der britischen Tageszeitung „The Times“, dass sie den Druck nicht mehr ertragen habe. Foto: Shaun Botterill / Getty Images

Mit der Schauspielerin Cressida Bonas war Prinz Harry ab 2012 liiert, doch auch dieses Glück währte nicht lange und das Paar trennte sich offiziell im Jahr 2014. Foto: Luke MacGregor / REUTERS



Zunehmend übernimmt Prinz Harry auch Repräsentationsaufgaben der Familie Windsor; seinem Charme und seiner Freundlichkeit erliegen Seniorinnen aus Cardiff (Wales) genauso... Foto: Chris Jackson / Getty Images

...wie Sportler beim Charity-Lauf „Heads together“, wo er gemeinsam mit seinem Bruder William und dessen Frau Kate die Läufer anfeuert. Foto: POOL New / REUTERS

Ein besonderes Herzensprojekt der Royals sind die kriegsversehrten Soldaten. Für diese hat Prinz Harry die „Invictus Games“ ins Leben gerufen, eine Art Paralympics für verletzte Soldaten. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Mit der US-Schauspielerin der Serie „Suits“ Meghan Markle ist Prinz Harry offiziell seit Oktober 2016 liiert. Im September 2017 zeigte sich das Paar zum ersten Mal zusammen und turtelnd in der Öffentlichkeit. Die beiden besuchten im kanadischen Toronto die „Invictus Games“. Foto: Chris Jackson / Getty Images for the Invictus Ga

Die Amerikanerin ist die Richtige: Das Königshaus gab am 27. November 2017 die Verlobung des Paares bekannt. Am 19. Mai wird geheiratet. Foto: Danny Lawson / dpa



Die beiden traten am gleichen Tag vor die Kameras im Garten des Kensington-Palasts. Sichtlich nervös nestelte Harry an seinem Jackett herum, bevor er den wartenden Fotografen verkündete, dass es Liebe auf den ersten Blick gewesen sei: „Wann wusste ich, dass sie die Richtige ist? Beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben“, rief Prinz Harry ihnen zu. Markle sagte sie sei „sehr glücklich“. Foto: Chris Jackson

In den Diamantring, den Markle in die Kameras hielt, sind Edelsteine eingearbeitet, die einst Diana gehörten. Ein großer Diamant in der Mitte stamme aus Botswana. Den Ring habe Harry selbst entworfen. Er unterstützt in Botswana ein Hilfsprojekt für HIV-infizierte Kinder und Aidswaisen. Die Hochzeit ist für den 19. Mai 2018 geplant. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Das letzte Wiedersehen der beiden soll zehn Jahre her sein. Auf eine Einladung zu den königlichen Feierlichkeiten wartet auch sie bislang vergebens. Aber vielleicht reist sie dennoch an, um vor den Mauern von Schloss Windsor als TV-Reporterin zu berichten. Immerhin will sie ein Buch schreiben, Arbeitstitel: "Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich".

Die Mutter ist für sie wie eine beste Freundin

Das hält die 17 Jahre ältere Halbschwester nicht davon ab, die berühmteste der Markles öffentlich anzugreifen – vor allem dafür, ihre Familie im royalen Rausch vernachlässigt zu haben. "Was sie an einem Wochenende ausgeben könnte, würde Dad sehr helfen, das sollte Priorität haben."

Das Verhältnis zur Mutter, die sich alleinerziehend um Meghan kümmerte, scheint deutlich enger. "Wir haben so viel Spaß zusammen und trotzdem spendet ihre Unterstützung mir so viel Trost", schrieb Markle 2017 im "Glamour"-Magazin. Markle, die ihre Mutter als beste Freundin betrachtet, beschreibt sie in Erinnerung an früher als einen "Freigeist" mit Dreadlocks und Nasen-Piercing. Britische Medien spekulieren, dass die Schauspielerin mit der Tradition brechen will: Nicht der Vater, sondern die Mutter soll am 19. Mai die Braut übergeben.

