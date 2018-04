Künzelsau bei Heilbronn: Eltern finden totes Kind bei Bekannter

Künzelsau. Ein sieben Jahre alter Junge ist in Künzelsau bei Heilbronn in der Wohnung einer Bekannten tot aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft schlossen ein Verbrechen nicht aus. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Die Eltern hatten am Samstag ihren siebenjährigen Sohn bei einer Bekannten gelassen. Als sie ihn wieder abholen wollten, öffnete jedoch niemand die Tür. Sie baten einen Nachbarn um Hilfe und gelangten so in das Haus, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn mit.