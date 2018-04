Kanye West feiert Donald Trump mit neuem Song

Los Angeles. Der amerikanische Rapper Kanye West hat ein Lied veröffentlicht, in dem er die Politik von Donald Trump verteidigt. In "Ye vs. The People" kritisiert West die seiner Meinung nach in den USA weit verbreitete Idee, Schwarze müssten die Demokratische Partei wählen.

Zudem feiert er den Wahlspruch des Präsidenten - "Make America Great Again" - als neue Idee für das Land. Der Song wurde Freitagnacht erstmals im US-Radio gespielt.

Kanye West nennt Trump "meinen Bruder"

West ist einer der wenigen amerikanischen Prominenten, die Trump öffentlich unterstützen. Vor wenigen Tagen verschickte der Musiker über den Kurznachrichtendienst Twitter ein Bild, das ihn mit einer "Make America Great Again"-Baseballkappe zeigt.

Kurz zuvor nannte er den Präsidenten "meinen Bruder" . Die Leute, schrieb er, könnten ihn nicht davon abbringen, Trump zu lieben. "Ich liebe jeden. Ich stimme nicht allem zu, was jemand macht. Das ist es, was uns zu Individuen macht."

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

Andere Künstler kritisierten West und forderten ihn auf, sich von Trump zu distanzieren. In "Ye vs. The People" reagiert der 40-Jährige darauf. Er führt in dem Lied eine Unterhaltung mit dem amerikanischen Rapper und Trump-Kritiker T.I., in der er seine Unterstützung für den Präsidenten rechtfertigt.

Trump hatte sich bereits zuvor für Wests Unterstützung gedankt: "Danke Kanye", twitterte er, "sehr cool!" (dpa)

