In China hat ein Mann sieben Kinder mit einem Messer an einer Schule getötet. Zwölf weitere Schüler wurden bei dem Angriff verletzt.

Mizhi. Bei einer Messerattacke an einer chinesischen Mittelschule sollen sieben Schüler ums Leben gekommen sein. Zwölf weitere seien in der Stadt Mizhi in der nördlichen Provinz Shaanxi verletzt worden, wie die staatliche "Volkszeitung" am Freitag unter Berufung auf lokale Behörden berichtete.

Der Täter habe die Schüler am Abend nach dem Unterricht angegriffen. Er sei in Gewahrsam genommen worden, hieß es. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. (dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.