In einer Ölraffinerie im US-Bundesstaat Wisconsin hat es eine Explosion gegeben. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Superior.

In einer Ölraffinerie in Wisconsin soll sich eine Explosion ereignet haben (Symbolfoto).

Unglück Ölraffinerie in den USA explodiert – Tote befürchtet

Superior. In einer Ölraffinerie in Wisconsin hat sich offenbar eine Explosion ereignet. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Stadt Superior. Es gibt Berichte über Tote. Weitere Details sind noch nicht bekannt. (bekö)

