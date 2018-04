"Grey's Anatomy": 14. Staffel startet bei ProSieben

Essen. Das Leben ist ein fortwährendes Chaos, regelmäßig unterbrochen von maximalen Katastrophen. Und manchmal – aber Vorsicht, es ist flüchtig – kommt das Glück dazu: So erzählt es "Grey's Anatomy". Und zwar schon seit 2005. Am Mittwoch startet die 14. Staffel der vielfach ausgezeichneten US-Krankenhausserie bei ProSieben.

Mittendrin von Anfang an: Dr. Meredith Grey, gespielt von der durch die Rolle berühmt gewordenen Ellen Pompeo. Ihre Erkenntnisse über das Leben begleiten die ersten und die letzten Bilder jeder Folge (bis auf wenige Ausnahmen, in denen eine andere Figur übernimmt). "Auch wenn ein Tag so wunderschön begonnen hat, endet er vielleicht ganz, ganz schrecklich", sagt sie zum Beispiel, und das ist kein Scherz, sondern eine Beobachtung. Man muss immer mit allem rechnen, das hat sie gelernt.