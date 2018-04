Avicii: Diesen Wunsch hat die Familie von Tim Bergling

Berlin. Der überraschende Tod des schwedischen Star-DJs Avicii mit nur 28 Jahren erschütterte Musikfans weltweit. Jetzt äußert sich die Familie von Tim Bergling, wie Avicii mit richtigem Namen hieß.

Aus dem Brief zitierte der schwedische Rundfunk. "Wir sind allen so dankbar, die Tims Musik liebten und gute Erinnerungen an seine Lieder haben", schrieben die Eltern.