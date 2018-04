Italienischer Fußball-Kommentator rastet im TV aus

Berlin. AC Mailand, immerhin Sechster der Seria A, gegen den Tabellenletzten aus Benevento – das sollte eigentlich eine klare Sache sein am Samstag für die hoch bezahlten Stars von Milan. Das dachte sich offenbar auch Tiziano Crudeli, alt gedienter Fußball-Kommentar im italienischen Fernsehen und eingefleischter Milan-Fan.

Klar, dass Crudeli das Spiel am Samstag kommentierte – im TV, aber ohne Bild vom Spiel, also im Stil eines Radioreporters. Für den 74-jährigen Crudeli, dessen emotionale Ausbrüche in Italien legendär sind, wurde es ein Desaster, für seine Fans ein Fest. Das Video ist ein Genuss – auch für jene, die kein Italienisch verstehen.