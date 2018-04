Welt-Marihuana-Tag: Kiffer feiern Cannabis-Tag am 20. April

Berlin. 420 lautet das Codewort. Im Englischen "fourt-twenty" ausgesprochen – wie das Datum 20. April – , steht es vor allem im US-amerikanischen Raum für den regelmäßigen Konsum von Cannabis . Häufig wird das Codewort für die Identifizierung mit der Cannabis-Kultur verwendet.

Am 20. April wird von Cannabis-Freunden weltweit deshalb auch der Welt-Marihuana-Tag gefeiert. Pünktlich um 16.20 Uhr ("four-twenty") stecken sie sich zu diesem Anlass traditionell einen Joint an, meist an öffentlichen Plätzen wie etwa in öffentlichen Grünanlagen von Großstädten wie dem Hyde Park in London oder auf dem Campus von Universitäten.