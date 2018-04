Facebook: Das sagen Promis beim Echo zum Datenmissbrauch

Berlin. Bei dem aktuellen Datenskandal hatte der Entwickler einer Umfrage-App Informationen von Facebook-Nutzern unrechtmäßig an die Firma Cambridge Analytica weitergereicht. Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste vor dem US-Kongress aussagen.

"Facebook ist sowieso so schon tot" , sagt Sänger und Social-Media- Star Lukas Rieger im Video-Interview. "Mir macht der Skandal keine Angst, ich bin sowieso eine öffentliche Person und Facebook ist für mich wichtig", erklärt dagegen Travestie-Künsterlerin Olivia Jones. So unterschiedlich waren die Reaktionen am Rande der Echo-Verleihung. Mehr im Video.