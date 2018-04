Passagier bedroht Stewardess – Flug muss umgeleitet werden

Eine Flugbegleiterin packt aus: Sieben Geheimnisse übers Fliegen Eine Flugbegleiterin erzählt, was die No-Gos an Bord sind. Reporterin Johanna Rüdiger fragt, was die Crew wirklich denkt, wenn die Passagiere im Flugzeug klatschen – erfährt, mit welchem einfachen Trick man ein Upgrade erhält.