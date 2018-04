Sexueller Übergriff im Zug: Polizei kontrolliert Fußballfans

In einem Sonderzug mit Gladbach-Fans soll es einen sexuellen Übergriff gegeben haben. Über 600 Personen wurden kontrolliert.

Mönchengladbach. Nach dem Spiel gegen den FC Bayern München soll es im Sonderzug mit Fans von Borussia Mönchengladbach am frühen Sonntagmorgen zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen sein, das berichtet unter anderem "Bild". Demnach soll sich die Frau in Hessen telefonisch bei der Polizei gemeldet und von dem Übergriff berichtet haben. In der Nähe von Frankfurt konnte sie den Zug verlassen.

Bei folgenden Stopps habe die Polizei alle Personen kontrolliert, die ausgestiegen sind. Den größten Teil von ihnen am Hauptbahnhof in Mönchengladbach. Dort kontrollierte die Bundespolizei die Fans, bestätigte die Polizei in Mönchengladbach unserer Redaktion. Insgesamt sollen mehr als 600 Menschen im Zug gereist sein.

Die Polizei habe Fotos von allen kontrollierten Personen gemacht, berichtet "Bild". Die Ermittlungen werden von der Polizei in Hessen geführt. (hip)

