Familie: Keine Überlebenschance mehr für Karl-Erivan Haub

Mülheim an der Ruhr. Die Familie Haub hat die Hoffnung aufgegeben, den vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub noch lebend zu finden. Nach mehr als sieben Tagen "in den extremklimatischen Bedingungen eines Gletschergebietes" bestehe keine Überlebenswahrscheinlichkeit mehr, teilte Tengelmann am Freitag im Namen der Familie mit. Daher werde die Überlebendensuche nun auf eine Bergungssuche umgestellt. "Dieses Unglück ist sowohl für die Familie Haub als auch das gesamte Familienunternehmen eine furchtbare und für alle unfassbare Tragödie", sagte Tengelmann-Sprecherin Sieglinde Schuchardt.

Haub war am vergangenen Samstagmorgen allein zu einer Skitour am Klein Matterhorn in der Schweiz aufgebrochen und am Nachmittag nicht wie verabredet in ein Hotel in Zermatt zurückgekehrt. Mit einer Seilbahn war der Manager am Morgen zur Bergstation gefahren, die auf 3820 Metern liegt. Von dort aus gibt es Abfahrten Richtung Zermatt und Italien. In welche Richtung er aufbrach, ist unbekannt. Gegen 8.30 Uhr sendete sein Handy das letzte Signal. Seine Spur verlor sich.

Es gibt Tausende Gletscherspalten in der Region

Die Familie hatte am nächsten Morgen Alarm geschlagen und den Rettern unbegrenzte finanzielle Mittel für die Suche zur Verfügung gestellt. Die gestaltete sich vor allem wegen des Wetters allerdings schwierig. Zeitweise waren 60 Rettungskräfte auch mit Hubschraubern in dem schwierigen Terrain auf Schweizer und italienischer Seite im Einsatz. In der Region gibt es Tausende Gletscherspalten, teils Hunderte Meter tief. Die Einsatzkräfte seilten sich in die bekanntesten Spalten ab und leuchteten sie aus. Doch von Haub gab es zunächst keine Spur.

Karl-Erivan Haub führt eines der größten Handelsunternehmen der Welt. Wir zeigen Bilder des geschäftsführende Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Der am 2. März 1960 in Tacoma im US-Bundesstaat Washington geborene Sohn des kürzlich gestorbenen Unternehmers Erivan Haub (r.) hatte Ende der 1990er-Jahre die Führung übernommen und Tengelmann drastisch umgebaut. Dieses Foto wurde im Dezember 1998 aufgenommen. Foto: Oliver Multhaup / dpa

Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Brüdern Christian (r.) und Georg Haub (2.v.r.) posierte der Unternehmer im August 2009 vor einem Tengelmann-Geschäft in Mülheim. Foto: REUTERS / INA FASSBENDER / Reuters

Karl-Erivan Haub und die Bundeskanzlerin im Tengelmann-Museum in Mülheim an der Ruhr. 1867 wurde die Tengelmann-Gruppe gegründet. Foto: POOL New / REUTERS

Haub hatte Tengelmann in den vergangenen Jahren umgebaut, Schritt für Schritt zog er sich aus dem Lebensmittelhandel – der Keimzelle des Unternehmens – zurück. Den Abschluss bildete Ende 2016 der Verkauf der Supermarktkette Kaiser’s-Tengelmann. Stattdessen investierte er in den boomenden Online-Handel. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS



Karl-Eviran Haub mit seiner Ehefrau Katrin. Das Paar ist seit 1989 verheiratet und zwei Kinder. Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Herrmann / picture alliance / Eventpress

Heute gehören zur Unternehmensgruppe 73 Beteiligungen, die einen Umsatz von etwa 30 Milliarden Euro erwirtschaften und mehr als 215.000 Mitarbeiter beschäftigen. Zum Firmenverbund zählen unter anderen der Textildiscounter Kik und die OBI-Baumärkte. Außerdem ist Tengelmann auch an dem Online-Händler Zalando und dem Essen-Lieferdienst Delivery Hero beteiligt. Foto: FUNKE Foto Services / Fabian Str / Funke Foto Services

Bereits nach vier Tagen sah der leitende Rettungsarzt Axel Mann nur noch eine minimale Überlebenschance. Man könne bei guter Ausrüstung einige Tage im Eis überleben. Allerdings war Haub nicht mit dickem Skianzug unterwegs, sondern in leichter Sportkleidung mit Windjacke, weil er für einen der schwierigsten Wettbewerbe im Skibergsteigen trainieren wollte, die Patrouille des Glaciers.

Suche soll fortgesetzt werden

Die Familie betonte am Freitag, die Suche werde fortgesetzt, um Karl-Erivan Haub unbedingt zu bergen. Das Familienunternehmen übernehme auch dafür alle anfallenden Kosten.

Das Vermögen der Unternehmerfamilie wurde zuletzt vom "Manager-Magazin" auf rund 4,2 Milliarden Euro geschätzt. Zu dem Familienimperium gehören unter anderem Deutschlands größter Textil-Discounter Kik und die Baumarktkette Obi.

(dpa)

