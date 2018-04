Vorfall in Münster: Politiker zeigen Anteilnahme mit Opfern und Angehörigen

Der mutmaßliche Tatverdächtige habe sich in der Innenstadt von Münster selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Anteilnahme So reagieren Politiker auf den tödlichen Vorfall in Münster

Berlin/Münster. Nach dem Vorfall in Münster, bei dem am Samstagnachmittag ein Kleintransporter in eine Menschengruppe fuhr und mehrere Menschen tötete , zeigen sich viele Politiker tief betroffen:

• "Furchtbare Nachrichten aus Münster", schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstag auf Twitter. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."

• Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dankte auf Twitter den Rettungskräften vor Ort. "Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären", schrieb sie.

• "Mit Bestürzung habe ich von dem schrecklichen Vorfall in Münster erfahren. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden", teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit. Und weiter: "Die Polizei in Münster und in ganz NRW arbeitet jetzt mit Hochtouren an der Aufklärung des Sachverhalts. Die Sicherheitsbehörden des Bundes stehen in engem Austausch mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen."

• "Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land!", schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf Twitter. "Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Toten und den Schwerverletzten in Münster." Laschet dankte den Rettungskräften und der Polizei. "Sie unternimmt alles zur Aufklärung der schrecklichen Tat."

• "Erschütternde Nachrichten aus #Münster: Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir danken den Rettungskräften und Polizisten vor Ort", schrieb Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf Twitter.

• Ähnliche Worte fand auch SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles: "Ich bin erschüttert über die Nachrichten, die uns aus Münster erreichen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich hoffe, dass unsere Behörden schnell Klarheit über die Hintergründe dieses Vorfalls gewinnen können und wünsche den Einsatzleuten vor Ort viel Kraft für ihre Arbeit."

• "Verfolge die schrecklichen Nachrichten aus Münster. Denke an die Opfer und Einsatzkräfte vor Ort. Hoffe, dass schnell Klarheit über die Hintergründe der Tat hergestellt werden kann", twitterte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Twitter.

• Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich erschüttert: "Unser tiefes Mitgefühl ist bei den Opfern sowie ihren Familien und Freunden", schrieb er am Samstag auf Twitter. In der Stadt war ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast, es gab mehrere Verletzte und Tote. "Dank an die Polizei und Rettungskräfte vor Ort", schrieb Maas weiter.

• "Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung", sagt der Oberbürgermeister der Stadt, Markus Lewe, am Samstag vor Journalisten. (jkali/dpa)

