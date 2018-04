Beißattacke in Hannover: Obduktions-Ergebnis noch heute erwartet

Do, 05.04.2018, 12.43 Uhr

Hannover. Nach der Beißattacke eines Hundes mit zwei Toten in Hannover sollen die Obduktionsergebnisse frühestens am Freitagmittag vorliegen. Davor werde es voraussichtlich kein Ergebnis geben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Dies sei aber nur eine Einschätzung.

Abschließend geklärt werden soll mittels der Obduktion, ob der Hund für den Tod seiner Besitzer verantwortlich ist. Einer ersten Untersuchung zufolge starben die 52-jährige Frau und ihr 27 Jahre alter Sohn wegen des Hundeangriffs. Bei dem Tier handelt es sich um einen Staffordshire-Terrier-Mischling namens Chico, der mittlerweile im Tierheim untergebracht ist.

Die Stadt Hannover muss darüber entscheiden, ob Chico eingeschläfert wird. Derzeit ist der Hund im Tierheim, sein Sozialverhalten sei hundegemäß, sagt Tierheim-Chef Schwarzfeld. In den vergangenen fünf Jahren seien keine Beschwerden über den Hund an die Stadt herangetragen worden, sagte Stadtsprecher Udo Möller. Das Tier war demnach steuerrechtlich als normaler Hund gemeldet.

Tier wurde wohl nicht artgerecht gehalten

Staffordshire-Terrier-Mischling Chico wird in einem Gehege im Tierheim Hannover von einer Mitarbeiterin gefüttert.

Wer in Niedersachsen einen Hund neu anschafft, muss eine Sachkundeprüfung ablegen, auch Hundeführerschein genannt. Ausgenommen ist davon allerdings, wer vor 2013 zwei Jahre lang ohne Beanstandung einen Hund gehalten hat. Das scheint bei der Familie der Fall gewesen zu sein.

Niedersachsen hat keine Rasseliste mit als besonders gefährlich eingestuften Hunden und will daran auch nach der Tragödie nichts ändern. Eine Einstufung eines Hundes per se als aggressiv oder gefährlich anknüpfend an die Zugehörigkeit der Hunderasse sei wissenschaftlich nicht zu begründen, teilte das Agrarministerium mit.

Gerade Staffordshire-Terrier hätten eine hohe Reizschwelle und ließen mehr Leid über sich ergehen als andere Hunde, sagte Hundeexperte Kopernik. Das Tier sei offenbar nicht artgerecht gehalten worden. Die Tierrechtsorganisation Peta forderte die bundesweite Einführung eines Hundeführerscheins wie in Niedersachsen und sprach sich zudem für einen Zuchtstopp sogenannter Kampfhunde aus.

Jährlich sterben in Deutschland im Schnitt drei bis vier Menschen an Hundebissen oder nach Hundestößen. Das Statistische Bundesamt zählte von 1998 bis 2015 insgesamt 64 Todesopfer. (dpa)



