Mallorca: Behörden schließen Hälfte des Megaparks am Ballermann

Viele Schnäppchen, kaum Schlangen: So bucht man Urlaub gut und günstig Urlaub buchen: Wie bucht man gut und günstig? Reporterin Johanna Rüdiger hat bei Online-Portalen wie "Urlaubspiraten", "Holidaycheck" und "Get your Guide" nachgefragt. Die besten Tipps und Tricks.