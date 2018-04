Palais de Tokyo: Ausstellung in Paris nur für Nackte

Ein Museum in Paris hat eine besondere Aktion gestartet: An einem Morgen im Mai werden nur Nackte durch eine Ausstellung geführt.

In Wien wurden bereits 2013 Nackte durch eine Ausstellung in einem Museum geführt.

Paris. Wer zu Besuch in Paris ist, lässt sich meist einen Besuch im Museum oder einer Galerie nicht entgehen. Doch wie wäre es, mal nackt in eine Ausstellung zu gehen? Bald ist genau das in der französischen Hauptstadt möglich.

Für einen Morgen öffnet der Palais de Tokyo für hüllenlose Besucher seine Tore. Die "Association des Naturistes de Paris" ("Vereinigung der Naturisten in Paris") macht diese besondere Führung möglich und schreibt auf Facebook dazu, dass es eine "große Premiere in Frankreich und Paris" sei.

Die Nachfrage nach der Führung, die außerhalb der regulären Öffnungszeiten am 5. Mai stattfinden soll, war riesig. Innerhalb eines Morgens waren die 161 kostenlosen Tickets für die Ausstellung "Discorde, fille de la nuit" ("Zwietracht, das Mädchen der Nacht") vergriffen.

Viele junge Menschen interessiert

Erstaunlich sei dabei, wie Cédric Amato, Vizepräsident der Naturisten-Vereinigung, der Zeitung "Le Parisien" sagte, dass sich vor allem sehr junge Menschen – geboren in den 1990er Jahren – für die Führung angemeldet hätten. Und mehr Frauen als Männer.

Die Ausstellung hat übrigens nichts mit Nackten zu tun. Im Palais de Tokyo wird zeitgenössische Kunst gezeigt – von Installationen bis hin zu Bildern.

Nein: Bei diesem Foto handelt es sich um keine Inszenierung. Der Fotograf Stefan Draschan hat diesen perfekten Zufallsmoment in einem Museum aufgenommen. Aber es ist nicht der einzige seiner Art. Wir zeigen weitere Beispiele aus seiner beeindruckenden Arbeit. Foto: Stefan Draschan

In seiner fortlaufenden Serie „People matching Artworks" („Menschen, die zu Kunstwerken passen“) fotografiert der Österreicher Museumsbesucher beim Betrachten von Kunstwerken. Menschen, die durch ihre Kleidung, ihr Aussehen dem Kunstwerk ähneln. Ganz dem Motto: Gleich und Gleich gesellt sich gern. Foto: Stefan Draschan

Seine Bildkombination vom Museumsbesucher/ Kunstbetrachter und dem Kunstwerk scheinen eine optische Symbiose einzugehen. Skurril, erfrischend, surreal. Foto: Stefan Draschan

Mensch und Kunst werden eins. Foto: Stefan Draschan

Draschans Fotos entstehen aus der Beobachtung heraus – sie sind echt, nicht inszeniert. Foto: Stefan Draschan



Draschan sucht und findet den perfekten Moment. Foto: Stefan Draschan

Momente, die zum Schmunzeln und Staunen einladen. Foto: Stefan Draschan

Die komplette Arbeit „People matching Artworks“ ist auf der Seite „www.stefandraschan.com" zu sehen. Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan



Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks".. Foto: Stefan Draschan



Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan



Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Fotografie aus der Serie "People matching Artworks". Foto: Stefan Draschan

Bislang ist nur eine Nackt-Führung geplant, aber bei dem großen Interesse – immerhin interessierten sich auf Facebook mehr als 25.000 User für das Event – dürfte eine weitere FKK-Tour nur eine Frage der Zeit sein.

Bis dahin können sich die Nackt-Fans mit anderen Ereignissen die Zeit vertreiben. Der Verein bietet auch hüllenloses Yoga oder Bowling an. (jei)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.