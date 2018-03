Koblenz: Obdachloser enthauptet auf Friedhof gefunden

Die Polizei in Koblenz ermittelt im Fall eines toten Obdachlosen (Symbolbild).

Koblenz. Eine Sonderkommission der Polizei Koblenz ermittelt nun, wie und warum ein Obdachloser zu Tode gekommen ist. Der Mann war am vergangenen Freitag tot aufgefunden worden – enthauptet.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Leiche des Mannes auf dem Hauptfriedhof der rheinland-pfälzischen Stadt gefunden worden. Weitere Einzelheiten zur Tat gaben die Ermittler noch nicht bekannt. Bis zum Mittwochabend war noch kein Verdächtiger gefasst.

Der 59 Jahre alte Obdachlose hatte seit mehreren Jahren regelmäßig auf dem Friedhof übernachtet und war tagsüber in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Der Mann war zuletzt am Donnerstag lebend gesehen worden. (dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.