Vergewaltigung von Seniorin: Sechs Jahre Gefängnis

Ein 29-Jähriger hat eine Seniorin in ihrer Wohnung in Wilhelmsburg mehrfach vergewaltigt. Nun muss der HIV-positive Mann in Haft.

Die Richter am Landgericht Hamburg haben am Dienstag das Urteil im Prozess um die mehrfache Vergewaltigung einer Seniorin gesprochen.

Hamburg. Wegen mehrfacher Vergewaltigung einer Seniorin in Hamburg muss ein HIV-positiver Mann für sechs Jahre hinter Gitter. "Dass der Angeklagte der Täter war, steht aufgrund einer Vielzahl von unerschütterlichen Indizien fest", sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag. Die Ermittler hatten unter anderem das Handy des Angeklagten in der Wohnung der 82-Jährigen gefunden, das ihm bei der Tat aus der Hose gefallen war.

Das Hamburger Landgericht sprach den 29-Jährigen der schweren Vergewaltigung und der vorsätzlichen Körperverletzung sowie des Diebstahls schuldig.

Täter war über Balkontür in die Wohnung des Opfers gelangt

Nach Feststellung des Gerichts war der Angeklagte am Morgen des 8. Juli 2017 über eine geöffnete Balkontür in die Wohnung der Frau eingedrungen. In der folgenden Stunde habe er sie fünfmal vergewaltigt und es ein weiteres Mal versucht. Vor seiner Flucht hatte er ihr noch 100 Euro gestohlen.

Die 82-Jährige erlitt zahlreiche Verletzungen, musste sich einer HIV-Vorsorge mit schweren Nebenwirkungen unterziehen und leidet bis heute unter den Folgen der Tat.

Die Staatsanwaltschaft hatte für die Gewalttat im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg sechs Jahre und zehn Monate Haft gefordert, die Verteidigung eine Strafe von vier oder fünf Jahren. (dpa)



