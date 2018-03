Polizei zieht mutmaßlichen Dieb aus Altkleidercontainer

Bielefeld. Er reichte seinem Komplizen Klamotten an – und kam dann nicht mehr heraus: Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb aus einem Altkleidercontainer in Bielefeld befreit. Nach Angaben der Beamten vom Dienstag war der Mann am Montagabend in den Container geklettert, um Kleidung zu stehlen. Der 42-Jährige sei dann aber nicht mehr allein herausgekommen.

Die Polizei entdeckte den Mann, nachdem sein Komplize sich bereits aus dem Staub gemacht hatte. Die Beamten entriegelten den Container und holten ihn heraus. Wirklich freuen konnte er sich über die Befreiung aber kaum: Der 42-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.