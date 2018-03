Sprengstofffund in Thüringen: LKA und Staatsschutz ermitteln

Erfurt. 2,3 Kilogramm Sprengstoff und etwa 100 Kilogramm Chemikalien hat die Polizei im Kreis Saalfeld-Rudolstadt in der vergangenen Woche sichergestellt. Der Hintergrund für den Sprengstofffund ist nach Angaben von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) aber noch nicht endgültig geklärt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt es keine konkreten Hinweise, dass die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 31 Jahren einen Anschlag planten, sagte Maier am Dienstag im Landtag in Erfurt. Einbezogen in die Untersuchungen seien sowohl das Landeskriminalamt als auch der Staatsschutz, so der Minister.