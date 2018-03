ICE Köln-Berlin mit Baum kollidiert – 400 Reisende betroffen

Bei Gütersloh mussten am Sonntag 400 Bahngäste stundenlang in einem ICE ausharren. Der Zug hatte einen umgestürzten Baum gerammt.

Der Unfall ereignete sich auf der Strecke von Köln nach Berlin in der Nähe von Gütersloh. Die Strecke wurde stundenlang gesperrt (Archivfoto).

Gütersloh. Ein ICE mit 400 Reisenden an Bord ist am Sonntag auf dem Weg von Köln nach Berlin mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Unfall habe sich in Gütersloh ereignet, teilte ein Bahnsprecher mit. Verletzt wurde niemand.

Die 400 Reisenden konnten am Nachmittag nach fast dreistündiger Zwangspause in einen Ersatzzug umsteigen.

Die Strecke sei gesperrt, zwischen Gütersloh und Bielefeld pendeln Ersatzbusse, so der Bahnsprecher weiter. Der Fernverkehr werde weiträumig über Osnabrück umgeleitet. Der Baum habe auch die Oberleitung beschädigt.

Die Evakuierung habe lange gedauert, weil zunächst die Oberleitung geerdet und stromlos geschaltet werden musste. (dpa)

