Köln: Straßenbahnen kollidieren, Fahrer alkoholisiert

In Köln sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Ein Fahrer stand wohl unter Alkoholeinfluss.

Bei dem Straßenbahnunfall in der Kölner Innenstadt sind mehr als 40 Menschen verletzt worden. Die meisten Unfallopfer hätten sich nach Auskunft der Polizei leicht verletzt.

Köln. Bei dem Straßenbahn-Auffahrunfall in Köln mit mehr als 40 Verletzten ist einer der beteiligten Fahrer wohl alkoholisiert gewesen. Ein Sprecher der Kölner Polizei bestätigte in der Nacht zum Freitag, dass ein Atemalkoholtest bei einem Fahrer positiv ausgefallen sei. Das Ergebnis der Blutprobe stand am Morgen allerdings noch aus.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) twitterten, die Polizei habe mitgeteilt, dass der Unfall unter Alkoholeinfluss des Fahrers der auffahrenden Bahn stattgefunden haben könnte. Wenn sich das bewahrheiten sollte, so heißt es, wären die Verkehrs-Betriebe tief erschüttert. Der Vorfall werde intern aufgeklärt. "So etwas gab es bei der KVB nach unserer Erinnerung bisher nicht".

Die Polizei hat mitgeteilt, dass der Unfall unter Alkoholeinfluss des Fahrers der auffahrenden Bahn stattgefunden haben könnte. Falls sich das bewahrheitet sind wir tief erschüttert & werden dies intern aufklären. So etwas gab es bei der KVB nach unserer Erinnerung bisher nicht. — KVB AG (@KVBAG) 15. März 2018

Eine Straßenbahn war am Donnerstabend in der Kölner Innenstadt auf eine zweite, an einer Haltestelle stehende Bahn aufgefahren. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Kran soll die verhakten Bahnen aus den Gleisen ziehen.

Foto: Oliver Berg / dpa

43 Verletzte, ein Fahrgast im Krankenhaus

Insgesamt ging der Unfall glimpflich aus. Die Polizei sprach am frühen Morgen von 43 Verletzten - ein Fahrgast sei im Krankenhaus. Die Verletzten hätten vor allem Prellungen erlitten.

Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr in der Stadt sind nicht zu erwarten. Die beiden beschädigten Straßenbahnen seien vom Unfallort entfernt worden und die Bahnlinien wieder freigegeben. (dpa)



