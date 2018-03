Donald Trump Junior und Frau Vanessa lassen sich scheiden

New York. Nach zwölf Jahren Ehe wollen Donald Trump Junior und seine Frau Vanessa getrennte Wege gehen. Die 40-Jährige reichte am Donnerstag in New York bei Gericht die Scheidung ein.

US-Medien zitierten aus einer gemeinsamen Erklärung des Paars, sie würden immer großen Respekt füreinander und ihre Familien haben. Ihre fünf Kinder blieben oberste Priorität. Man bitte nun darum, die Privatsphäre zu respektieren.

Gütliche Einigung erwartet

Das Weiße Haus wollte die Scheidung nicht kommentieren und verwies auf die Trump Organization. Das ist die Dachorganisation der Unternehmen des US-Präsidenten, für die sein ältester Sohn (40) arbeitet. Der US-Präsident selbst ist zwei Mal geschieden.

Den Gerichtsdokumenten zufolge, aus denen alle New Yorker Zeitungen zitieren, erwartet Vanessa Trump eine gütliche Scheidung ohne größere Auseinandersetzungen.

Donald Junior verteidigt Politik seines Vaters vehement

Donald Trump Junior und Vanessa lernten sich im Jahr 2003 bei einer Modenschau kennen. Vanessa Trump ist Psychologin. Das Paar heiratete 2005 und hat fünf gemeinsame Kinder.

Donald Trump Junior ist ein glühender und aggressiver Verteidiger der Politik seines Vaters. Er war zuletzt in den Fokus der Ermittlungen im Zusammenhang mit Trumps Kontakten nach Russland gekommen, da er nachweislich während des US-Wahlkampfes Kontakt zur Enthüllungsplattform Wikileaks und seinem Gründer Julian Assange gehabt hat. Trump Junior hatte ebenfalls zugegeben , sich mit einer russischen Anwältin getroffen zu haben, um kompromittierendes Material über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu erhalten.

Trump Juniors Frau Vanessa hat das Licht der Öffentlichkeit vergleichsweise gemieden. Sie machte im Februar Schlagzeilen, als sie nach dem Öffnen eines Briefs mit einem weißen Pulver ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Substanz stellte sich als harmlos heraus. (dpa/aba)



