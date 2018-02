Werdohl. Ein Reh ist am späten Montagabend in Werdohl im Sauerland in einen Swimmingpool gefallen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser befreien. Polizeibeamte hätten das Tier befreit, teilte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Dienstag mit.

Ein Anwohner hatte das Reh zuvor im Pool bemerkt. In Absprache mit dem zuständigen Jäger kümmert er sich um die schnelle Genesung des Tieres. Nach Angaben der Polizei geht es dem Reh "den Umständen entsprechend gut". (dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.