Spice Girls planen Comeback - Beweisfotos von Treffen

Die Spice Girls 2008 in Toronto. Dort beendete die Band ihre „Return of the Spice-Girls-Tournee“.

Berlin. Mit Hits wie "Wannabe", "Viva Forever" oder "Spice Up Your Life" eroberten sie in den 90er Jahren die Charts. Es folgten ausverkaufte Konzerte und der Kinofilm "Spiceworld". Doch mit dem Ausstieg von Sängerin Geri Halliwell kündigte sich das Ende an der Spice Girls an.

Nun zeichnet sich das Comeback der britischen Girlband ab. "Es scheint jetzt der richtige Zeitpunkt zu sein, ein paar unglaubliche, neue Gelegenheiten zusammen wahrzunehmen", bestätigten die ehemaligen Mitglieder der wohl erfolgreichsten Girlband aller Zeiten am Freitag in einer Stellungnahme über ihre Presseagentin Jo Milloy.

Zuvor hatten sich Mel B, Emma Bunton, Mel C, Geri Halliwell (heute Geri Horner) und Victoria Beckham in Hertfordshire nördlich von London zu einem geheimen Meeting getroffen.

Victoria Beckham veröffentlicht Fotos

Victoria Beckham, früher bekannt als Posh Spice, postete auf Instagram mehrere Fotos und einen kurzen Videoclip von dem Treffen. "Ich liebe meine Mädels", schrieb die 43-Jährige dazu.

Simon Fuller soll hinter Reunion stecken

Wie die "Sun" schreibt habe die bisher skeptische Victoria Beckham den Plänen unter einer Bedingung zugestimmt: Beckham müsse nicht singen. Da sie inzwischen als Designerin unterwegs sei, bereite ihr das Singen Sorge, zitierte die Zeitung eine Quelle.

Überzeugen ließen sich Victoria Beckham und die anderen Spice Girls anscheinend auch vom Geld, dass sie für die Reunion erhalten sollen: Laut "Sun" erhält jedes Bandmitglied zehn Millionen Pfund (elf Millionen Euro) ausgezahlt.

Simon Fuller treibt Comeback voran

Hinter der Wiedervereinigung steht Simon Fuller, der die Spice Girls in den 90er Jahren als Manager zum Erfolg führte. Er war bei dem Spice-Girls-Treffen dabei, wie auf einem Schnappschuss von Victoria Beckham zu sehen ist.

Das gemeinsame Comeback werde sowohl dem "ursprüngliche Wesen" der Spice Girls treu bleiben, aber auch eine Botschaft der Emanzipation an die nachfolgenden Generationen senden, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Im Gespräch sind laut Medienberichten nun eine neue Talent-Show im TV, Projekte in China und ein Album mit den größten Hits.

