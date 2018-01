Bericht: Versuchter Einbruch bei Ex-Bundespräsident Christian Wulff

In dem Mietshaus des Ehepaars Wulff in Großburgwedel hat es offenbar einen Einbruchsversuch gegeben.

Der frühere Bundespräsident Christian Wulff und seine Frau Bettina. In ihrem Haus in Großburgwedel gab es offenbar einen versuchten Einbruch.

Großburgwedel. Unbekannte haben am Wochenende offenbar versucht, in das Haus des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff und seiner Frau Bettina einzubrechen. Das berichten die "Bild"-Zeitung und die "Neue Presse".

Laut den Berichten sei Bettina Wulff am Samstag nach Hause gekommen und habe an der Tür Hebelspuren entdeckt. Sie habe daraufhin die Polizei gerufen. Den Ermittlern zufolge gebe es keine Hinweise auf den Täter.

Rücktritt nach Ermittlungen

Wulff, seine Frau und die beiden Kinder leben in der Wohnsiedlung in Großburgwedel in dem Haus zur Miete. Unweit davon bauen sie sich derzeit ein neues Eigenheim. In der Siedlung liegt auch der Klinkerbau, für den sich Wulff seinerzeit einen Privatkredit besorgt hatte.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Hannover Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsannahme aufgenommen hatte, trat Wulff im Februar 2012 als Bundespräsident zurück. (les)

