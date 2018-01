Pendlerzug nahe Mailand entgleist – Tote und Verletzte

Feuerwehrleute bemühten sich darum, in dem Zug eingeschlossene Passagiere zu befreien.

Mailand. Nahe Mailand in Norditalien ist am Donnerstagmorgen ein Zug entgleist. Wie die Tageszeitung "La Repubblica" berichtet, soll es mindestens zwei Tote und bis zu einhundert Verletzte gegeben haben. Laut dem "Corriere della Sera" soll es zehn Schwerrverletzte geben. Mehrere Passagiere seien in dem Zug eingeklemmt.

Demnach ereignete sich das Unglück auf dem Gebiet der Gemeinde Pioltello bei Mailand. Der Pendlerzug der Eisenbahngesellschaft Trenord sei gegen sieben Uhr morgens entgleist. Er sei auf der Fahrt von Cremona nach Mailand gewesen.

Die Strecke Mailand-Venedig sei gesperrt worden, hieß es weiter. Über die Ursache des Unglücks gibt es noch keine Informationen. (W.B.)

Milano, treno deraglia tra #Pioltello e Segrate: le immagini https://t.co/pNO6JMsXc6 — la Repubblica (@repubblica) 25. Januar 2018

