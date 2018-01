Weitere Frauen beschuldigen Wedel wegen sexueller Übergriffe

Berlin. Die Anschuldigungen gegen Regisseur Dieter Wedel reißen nicht ab. Nun haben vier weitere Frauen den 75-Jährigen schwer belastet. Wie "Die Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, soll er unter anderem versucht haben, eine Schauspielerin bei einer Produktion des Saarländischen Rundfunks zu vergewaltigen.

"Er setzte sich rittlings auf mich, packte meinen Kopf bei den Haaren und schlug ihn immer wieder aufs Bett, einmal auch an die Wand und dann einmal auf die Bettkante", zitiert die Wochenzeitung die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch, die 1980 mit Wedel für die Serie "Bretter, die die Welt bedeuten" zusammenarbeitete. Wedel habe sie außerdem mit einem Schal gewürgt und versucht, sie zu vergewaltigen.

Schwerer Vorwürfe von drei Schauspielerinnen

Die heute 61-Jährige verletzte sich demnach so schwer, dass sie den Dreh abbrechen musste. Auch ihre Nachfolgerin, die Schauspielerin Ute Christensen, berichtet in der "Zeit" von sexuellen Übergriffen durch Wedel. Nachdem sie eine Einladung auf sein Hotelzimmer ausgeschlagen habe, sei sie so sehr gedemütigt worden, dass sie schließlich mit einem Nervenzusammenbruch im Krankenhaus landete. Christensen war im zweiten Monat schwanger, sie verlor ihr Kind.

Esther Gemsch hat laut "Zeit" eine eidesstattliche Versicherung zu ihren Äußerungen abgegeben. Eine weitere, heute 74-jährige Schauspielerin schildert in dem Dossier der Zeitung anonym, sie sei 1975 von Wedel in einem Wald vergewaltigt worden.

So stehen deutsche Prominente zur Sexismus-Debatte Harvey Weinstein, Kevin Spacey – ein Sexismus-Skandal erschüttert gerade die Entertainment-Branche in Hollywood. Doch wie sieht es in Deutschland aus? Redakteurin Johanna Rüdiger das deutsche Promis wie Rebecca Mir, Til Schweiger und Barbara Meier gefragt. So stehen deutsche Prominente zur Sexismus-Debatte

Dieter Wedel lässt neue Vorwürfe unkommentiert

Eine Bitte um Stellungnahme zu den neuen Vorwürfen blieb laut der Wochenzeitung unbeantwortet. Wedels Anwalt habe am Montagmittag darauf verwiesen, dass sein Mandant aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage sei. Am Montag war bekanntgeworden, dass Wedel mit Herzbeschwerden im Krankenhaus liegt.

Am selben Tag trat Wedel als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück. In einer Stellungnahme sprach er von einer "diffamierenden Diskussion" um seine Person und kündigte an, sich nicht mehr öffentlich äußern zu wollen. Er verabscheue jede Form von Gewalt gegen Männer und Frauen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wedel

Bereits Anfang Januar hatten drei Ex-Schauspielerinnen Wedel beschuldigt, er habe sie in den 90er-Jahren sexuell bedrängt. Wedel hatte diese Vorwürfe per eidesstattlicher Erklärung zurückgewiesen.

Wegen eines Falls im Sommer 1996, bei dem Wedel eine der Frauen zum Sex in einem Münchner Hotel gezwungen haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft München. Es gehe um den Anfangsverdacht einer Sexualstraftat. Wegen einer relativ neuen Änderung des Strafgesetzbuches ist die Wedel vorgeworfene Tat noch nicht verjährt. (cho/dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.