Internationaler Tag der Jogginghose: Jeder Zehnte würde mit Jogginghose ins Büro gehen

Der „International Sweatpants Day“ geht auf eine Faschingsidee von vier Schülern aus der österreichischen Stadt Graz zurück. Nach ihren Angaben bekennen sich inzwischen Hunderttausende in mehr als 50 Ländern zur Bequemlichkeit. Sie gehen am 21. Januar demonstrativ in Jogginghosen zur Arbeit, ins Restaurant oder zu besonderen Schlabber-Partys. Auf dem Foto zu sehen: Rapper Snoop Dogg in bunter Hose kurz vor einem Auftritt in Toronto 2011. Auch „Roseanne“-Darstellerin Roseanne Barr fühlt sich sichtlich wohl in ihrem sportlichen Look auf dem Weg zur Jimmy-Kimmel-Show im August 2015 in Hollywood.

Foto: imago/imago