Taucher in Thailand erhalten Rabatt fürs Müllsammeln

Bangkok. Tauchurlauber in Thailand können jetzt dabei helfen, das Meer von Müll zu befreien. Eine entsprechende Aktion hat das Thailändische Tourist Board ins Leben gerufen. Anmelden können sich Urlauber bei jeder teilnehmenden Tauchschule.

Dort erhalten sie einen Müllsack. Für jeden gefüllten Sack gibt es einen Rabatt für den nächsten Tauchgang. Die Aktion "Save the Ocean & Save for Your Next Dive" soll helfen, das Ökosystem der Meere besser zu schützen. (dpa)

Dieser Igel kämpft mit einem Plastikring, in dem Getränkedosen transportiert werden können. Bis zu 250 Millionen Tonnen Plastik werden jährlich weltweit hergestellt. Viel davon landet in der Umwelt. Mit fatalen Folgen. Foto: imago stock&people / imago/Nature Picture Library

Selbst Pinguine bleiben in den Dosenhaltern stecken. Foto: imago stock&people

An diesem Strand in Indien sucht ein Hund in Abällen nach Fressbarem. Foto: imago stock&people

Tiere verheddern sich in Plastikteilen ... Foto: imago stock&people / imago/Bluegreen Pictures

... oder verschlucken sie, weil sie den Kunststoff für Futter halten. Foto: imago stock&people / imago/blickwinkel



Überall auf der Welt sind die Folgen der Kunststoffgesellschaft zu sehen. Selbst Trauminseln wie Hawaii sind längst mit Plastik vermüllt. Foto: imago stock&people / imago/All Canada Photos

Wie diesem Albatross ergeht es Millionen von Tieren, weil in ihren Mägen das unverdaubare Plastik liegen bleibt und sie somit verhungern. Foto: imago stock&people / imago/Nature Picture Library