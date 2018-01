Skigebiet Haideralm: Lawine verschüttet Wintersportler in Südtirol

Im Skigebiet Haideralm in Südtirol ist eine Lawine abgegangen. Offenbar wurden mehrere Menschen verschüttet. Zwei werden noch vermisst.

Ein Lawinen-Warnschild in Österreich (Symbolbild).

Unglück Lawine verschüttet mehrere Wintersportler in Südtirol

Rom. Eine Lawine hat im Vinschgau in Südtirol vermutlich mehrere Wintersportler verschüttet. Zwei Menschen seien lebend geborgen worden, zwei weitere würden noch vermisst, teilte die Bergrettung auf Twitter mit.

Das Schneebrett war am Mittwoch im Skigebiet Haideralm abgegangen. Schlechte Sichtverhältnisse erschwerten die Rettung, Hubschrauber konnten im Schneegestöber nicht fliegen. Das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it berichtete, dass die Lawine abseits der Piste abgegangen war.

In den letzten Tagen hatte es in den Alpen viel geschneit. In der ganzen Südtiroler Region herrschte "erhebliche" Lawinengefahr der Stufe drei von fünf. (dpa)

