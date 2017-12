Berlin. Klappern gehört zum Handwerk – und markige Sprüche gehören zu Show und Politik. Im zu Ende gehenden Jahr lieferten die Protagonisten der Branchen reichlich Zitate, an die man sich noch länger erinnern wird.

Jamaika, Dieselskandal, Selfiewahn – an Anlässen für eine flotte Bemerkung fehlte es 2017 nun wirklich nicht. Aber wie gut haben Sie aufgepasst? Wissen Sie noch, wer was vom Stapel gelassen hat? Prüfen Sie Ihr Erinnerungsvermögen in unserem Sprüche-Quiz zum Jahresende! (W.B.)