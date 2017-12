Lotto: Oberbayer gewinnt 19 Millionen Euro

München. Erst dem Zufall vertraut und dann noch Glück gehabt: Ein unbekannter Lottospieler aus Oberbayern hat zu Weihnachten einen 19-Millionen-Jackpot geknackt.

Auf dem Schein standen die am Samstag gezogenen Zahlen 4, 11, 31, 32, 38 und 39 sowie die Superzahl 6. Wie Lotto Bayern am Mittwoch in München mitteilte, hatte der Gewinner die Variante Quicktipp gespielt, bei der ein Zufallsgenerator die Zahlen auswählt.