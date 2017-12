Lebensgefährte der Mutter tötet offenbar Baby an Weihnachten

Ein Mann soll einen erst drei Monate alten Säugling getötet haben – ausgerechnet an Weihnachten. Er selbst rief danach die Polizei.

Der mutmaßliche Täter gab an, mit der Betreuung des Babys überfordert gewesen zu sein.

Laufenburg. Ein erst drei Monate altes Baby ist am ersten Weihnachtsfeiertag im badischen Laufenburg getötet worden. Tatverdächtig ist der Lebensgefährte der Mutter. Der 36-Jährige habe selbst bei der Polizei angerufen und berichtet, dass er ein Kind umgebracht habe, teilte die Freiburger Polizei am Montag mit. Die Mutter des Säuglings war zur Tatzeit nicht zu Hause. Polizeibeamte fanden in der Wohnung des Mannes das tote Kind.

Der offensichtlich unter Medikamenteneinwirkung stehende und verletzte 36-Jährige sei überwältigt worden und befinde sich in Polizeigewahrsam, hieß es. Seinen Aussagen zufolge war er mit der Betreuung des Säuglings überfordert.

Verdächtiger soll Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen erwirkte die Obduktion des Kindes. Der 36-Jährige wird voraussichtlich am zweiten Weihnachtsfeiertag einem Haftrichter vorgeführt. Es sei noch nicht sicher, ob er der leibliche Vater des Kindes ist, hieß es weiter. (dpa)



