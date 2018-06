Mentalcoach sieht Löw wegen "gleichgültiger" Weltmeister in der Pflicht. DFB-Medienverbot. Reus plaudert aus, Brandt erklärt Selfie.

Deutschland vs. Mexiko - Die Analyse

DFB-Newsblog Lothar Matthäus übt harsche Kritik an Mesut Özil

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft musste am Sonntag mit dem 0:1 (0:1) gegen Mexiko eine historische Niederlage hinnehmen. Ihr Auftaktspiel bei einer WM hatte eine deutsche Mannschaft nur 1982 in Spanien verloren – damals 1:2 gegen Algerien.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden am Sonnabend in Sotschi (20 Uhr) steht die deutsche Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw somit bereits stark unter Zugzwang.

Abendblatt.de hält Sie über den DFB auf dem Laufenden.

Nur Kinder dürfen Lahm befragen

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm setzt nach dem Fehlstart in Russland auf die Routine von Bundestrainer Joachim Löw und der Ex-Kollegen. „Die Mannschaft ist erfahren, das Trainerteam ist erfahren. Sie wissen, wie sie mit der Niederlage umgehen müssen. Es ist noch alles möglich“, sagte der 34 Jahre alte Lahm am Montag in der Schule der deutschen Botschaft in Moskau. „Ein kleiner Rückschlag schadet nicht, um noch ein bisschen enger zusammenzurücken.“

Philipp Lahm als deutscher WM-Botschafter in Moskau (Bild von Donnerstag)

Foto: dpa

Eine für den Montag geplante DFB-Pressekonferenz mit Lahm, der als Botschafter für die deutsche EM-Bewerbung für 2024 zur WM-Delegation des Verbandes gehört, wurde kurzfristig abgesagt. In der Schule waren nur Fragen der Kinder und nicht von Journalisten zugelassen. Neben Fragen zu privaten Dingen wollte ein Schüler wissen, wie Lahm die Probleme in der deutschen Mannschaft nach dem 0:1 gegen Mexiko sieht.

„Mexiko hat das sehr gut gemacht, sie waren sehr aggressiv. Die deutsche Mannschaft hat einfach nicht ihre Leistung abgerufen. Das kann passieren“, sagte der Ehrenspielführer. Der langjährige Bayern-Star war nach dem WM-Triumph 2014 in Brasilien aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Seine Spielerlaufbahn beendete Lahm endgültig vor einem Jahr.

Mentalcoach: Löw muss hungrige Spieler bringen

Die schlechte Leistung der deutschen Weltmeister gegen Mexiko ist möglicherweise zum Teil auch mit der hohen psychischen Belastung zu erklären. "Der Druck, als Weltmeister das Ziel Titelverteidigung anzugehen, scheint einige Spieler zu hemmen", sagte Mentalcoach Matthias Herzog dem SID: "Die hohe Fehleranzahl und fehlenden klaren Chancen sprechen dafür, dass dem deutschen Team aktuell das Selbstvertrauen und die Nervenstärke fehlen."

Satte Weltmeister? Bundestrainer Joachim Löw mit Sami Khedira (l.) und Mesut Özil

Foto: Imago/Laci Perenyi

Dabei sei gerade diese mentale Komponente bei der Mission Titelverteidigung besonders wichtig, so Herzog: "Jeder Gegner will den Weltmeister schlagen – vor allem bei einer WM." Diesen bedingungslosen Einsatz und Willen hat der Mentalcoach nicht bei allen deutschen Spielern gesehen. Stattdessen herrsche bei den Spielern, die bereits 2014 Weltmeister geworden waren, "schnell eine gewisse Gleichgültigkeit, wenn es nicht so läuft, da im Hinterkopf immer der Gedanke ist: 'Ich bin ja schon Weltmeister. Den Titel kann mir keiner nehmen.'"

Daher nahm Herzog Bundestrainer Joachim Löw in die Pflicht, "nicht stur an etwas festzuhalten, das nicht funktioniert". Vielmehr, so der Mentalcoach, sollte Löw den neuen Akteuren mehr Spielanteile geben: "Sie sind heiß auf die WM."

Matthäus kritisiert Özil und fordert Reus

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem deutschen Fehlstart personelle Konsequenzen gefordert. „Marco Reus, der zunächst auf der Bank saß, hätte bei mir eine Stammplatzgarantie und müsste immer spielen“, schrieb der 57-Jährige in der „Bild“-Zeitung. Scharfe Kritik übte Matthäus an Mittelfeldspieler Mesut Özil: „Bei Mesut Özil vermisse ich die Geschwindigkeit und Körpersprache. Er hat so viele Freiheiten von Jogi Löw, aber es kommt nichts zurück.“ Auch Thomas Müller habe in seiner Rolle auf der rechten Seite enttäuscht.

Özil in Deutschland unbeliebter als Ronaldo

„Ich würde Müller als zweite hängende Spitze aufstellen, Reus über außen kommen lassen“, riet Matthäus. Für den Auftritt des Titelverteidigers zum Auftakt des Turniers in Russland fand der 150-malige Nationalspieler harte Worte: „Ich habe die deutsche Mannschaft bei einem großen Turnier lange nicht mehr so schwach gesehen.“

Pressestimmen: Spott aus anderen Ländern

Hirving Lozano dreht nach seinem Treffer jubelnd ab, Ex-Bundesligaprofi Javier Hernandez folgt ihm. Ganz anders der Gesichtsausdruck Joshua Kimmichs

Foto: Imago/Independent Photo Agency Int.

Die internationalen Pressestimmen sind für die Mannschaft von Joachim Löw ein weiterer Nackenschlag Aus Mexiko schrieb "El Universal“: „Der 17. Juni 2018 wird in die Geschichte des mexikanischen Fußballs eingehen, und man wird schwer vergessen, was im Luschniki-Stadion passiert ist.“ „Record“ schwelgte: "Mexiko war besser, weil es das wollte, weil man mit Willen und Herz alles kann, egal was.“

DFB-Elf in der Einzelkritik: Khedira mit Note 6

Spaniens "Marca" fragte bereits: "Achtelfinale ohne Deutschland?“ Englands "Sun" meinte: „Von den Titelverteidigern wurde erwartet, dass sie ihre mittelamerikanischen Gegner im Luschniki-Stadion niederwalzen würden. Aber Mexiko verblüffte die Zuschauer, indem sie einen 1:0-Sieg einfuhren.“

Pressestimmen zu Deutschland vs. Mexiko „El Universal“ (Mexiko) „Tor des Lebens, Tor des Sieges, Tor der Weltmeisterschaft. Unglaublicher Sieg und Epos. Der 17. Juni 2018 wird in die Geschichte des mexikanischen Fußballs eingehen, und man wird schwer vergessen, was im Luschniki-Stadion passiert ist.“ 1 von 15

„Milenio“ (Mexiko) „Historischer Triumph der Tri gegen Deutschland in Russland 2018. Mexiko hat bei der WM den amtierenden Weltmeister Deutschland 1:0 besiegt, mit einem dynamischen und steilen Fußball in der ersten Halbzeit und einem sehr intelligenten in der zweiten.“ 2 von 15

„Record“ (Mexiko) „Mexiko gibt einen Glockenschlag in Russland 2018 mit einem historischen Sieg gegen Deutschland. Mexiko war besser, weil es das wollte, weil man mit Willen und Herz alles kann, egal was.“ 3 von 15

„Excelsior“ (Mexiko) "40 000 Landsleute bekamen eine Gänsehaut, als die ersten Worte (der Nationalhymne) ertönten, „Mexikaner zum Ruf des Krieges". Diese erste Strophe war viel mehr als eine Hymne, es war die Warnung vor dem, was kommen wird“. 4 von 15

„Corriere dello Sport“ (Italien) „Deutschland beim Auftakt k.o.. Mexiko, was für ein Sieg!“ 5 von 15

„Tuttosport“ (Italien) „Mexiko-Show in Moskau. Der amtierende Weltmeister auf die Matte gelegt vom Gift mit der Rechten Chucky Lozanos, der Mörderpuppe des PSV. Die Tricolor präsentiert sich in Russland, indem sie die Hierarchien umstürzt.“ 6 von 15

„La Repubblica“ (Italien) „Miserabler Auftakt der Deutschen. Die Nordamerikaner, Autoren einer großen Darbietung, verdienen den Erfolg.“ 7 von 15

„Marca“ (Spanien) „Mexiko überrascht den Weltmeister. Achtelfinale ohne Deutschland?“ 8 von 15

„As“ (Spanien) „Tränen, die über die Wangen von tausenden Fans im Luschniki-Stadion rollten. Unkontrollierbare Ströme von Bier. Umarmungen unter Unbekannten. Schreie. Explosion. Bilder, die nicht ausreichen, die Größe der Heldentat zu beschreiben.“ 9 von 15

„El País“ (Spanien) „Mexiko macht sich einen Riesenspaß und besiegt Deutschland. Die Mannschaft Osorios haut den Weltmeister um, nach einem mitreißenden Duell mit einer ausgezeichneten ersten Halbzeit und einem verzweifelten Widerstand in der zweiten.“ 10 von 15

„Kronen Zeitung“ (Österreich) „Riesen-Überraschung! Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft in Russland die Titelverteidigung mit einer Pleite begonnen.“ 11 von 15

„Kurier" (Österreich) „Start verpatzt: Deutschland blamiert sich gegen Mexiko.“ 12 von 15

„The Sun“ (Großbritannien) „Von den Titelverteidigern wurde erwartet, dass sie ihre mittelamerikanischen Gegner im Luschniki-Stadion niederwalzen würden. Aber Mexiko verblüffte die Zuschauer, indem sie einen 1:0-Sieg einfuhren.“ 13 von 15

„Daily Mail“ (Großbritannien) „Deutschland erlitt eine Schock-0:1-Niederlage bei ihrem WM-Auftakt. Aber Löw besteht darauf, dass es keinen Grund zur Panik gibt, obwohl drei der vergangenen vier Titelträger in der Gruppenphase rausgeworfen wurden“. 14 von 15

„Daily Mirror“ (Großbritannien) „Deutschland fassungslos in ihrem WM-Auftaktspiel. Hirving Lozanos Schlag in der ersten Halbzeit reichte aus, den Mexikanern alle drei Punkte zu sichern, die nun eine große Chance aufs Weiterkommen haben.“ 15 von 15

Brandt verteidigt sein Lächel-Selfie

Julian Brandt hat seine vereinzelt auf Kritik gestoßene Selfie-Aktion nach der Auftaktpleite gegen Mexiko (0:1) verteidigt. "Ich wollte in den Spielertunnel, da kam der kleine Junge und hat geschrien. In der Sekunde denkst du gar nicht darüber nach. Du tust dem Kleinen den Gefallen oder halt nicht", sagte der Leverkusener der "Bild"-Zeitung.

Grundsätzlich versuche er, "möglichst viele Wünsche zu erfüllen", äußerte der WM-Debütant (22) bei Sport1: "Ich habe das Handy genommen und das Selfie gemacht." Fotos von der Aktion, bei der Brandt unmittelbar nach der Niederlage breit in die Kamera lächelt, sorgten vor allem in sozialen Netzwerken für Kritik.

Für Wirbel positiver Art hatte Brandt zuvor nach seiner späten Einwechslung (87.) gesorgt. In der Schlussphase traf er mit einem Distanzschuss den Außenpfosten. "Wir müssen klarer sein, wenn wir in Ballbesitz sind, und gemeinsam besser verteidigen, alle elf Spieler", sagte er.

Ein höfliches Lächeln für einen jungen Fan, der ggf. 2.000 Kilometer für ein Spiel gefahren ist, passt einfach nicht ins hasserfüllte Menschenbild der ⁦@BILD⁩ #WM2018 #DieMannschaft #GERMEX https://t.co/5Jqk33dkHZ — Marcel Weskamp (@MarcelWeskamp) June 17, 2018

Breitner sieht "deprimierende Hilflosigkeit"

Paul Breitner vermisst „Problemlöser“ in der deutschen Nationalmannschaft. „Kein Spieler ist in der Lage, ein Problem zu lösen, wenn es schwierig ist“, sagte der Weltmeister von 1974 im Interview der Münchner Zeitung „tz“. Nach dem 0:1 gegen Mexiko bemängelte der 66-Jährige: „Es plätschert alles vor sich hin, jeder wartet auf irgendeine Idee des anderen und jeder weiß, dass sie nicht kommt, weil der andere ja auch auf Ideen wartet. Es war deprimierend, wie hilflos unsere Mannschaft war und nicht wusste, wie sie eine Abwehr knacken soll.“

Breitner übte Kritik am Angriff: „Unser Problem ist auch, dass wir im Moment keinen Stürmer haben, der im Strafraum eine Szene verwerten kann. Nichts gegen Timo Werners Spiel, aber mit einer falschen Neun wirst du nicht Weltmeister. Wenn du hinten bist, braucht du einen Stürmer, bei dem du weißt: Der dreht sich, presst sich dazwischen und brennt auch mal einen rein. Den haben wir im Moment nicht.“ Breitner gehörte 1982 in Spanien zum Team, das zuletzt ein WM-Auftaktspiel verloren hatte (1:2 gegen Algerien).

TV-Quote: 81 Prozent Marktanteil

Das ZDF schalteten am Sonntag beim Mexiko-Spiel 25,97 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 81,6 Prozent. Das sind sehr gute Werte. Zum Vergleich: Beim WM-Finale (!) 2014 schauten 34,65 Millionen Fans zu, der Marktanteil betrug damit 86,3 Prozent.

Schonungslose Analyse: Holger Stanislawski hat als ZDF-Experte den Finger in die Wunde gelegt

Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Das erste deutsche Spiel 2014 (4:0 gegen Portugal) verfolgten damals 26,36 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 81,8 Prozent. Nun haben also wieder etwa acht von zehn TV-Guckern die 0:1-Niederlage gesehen. Zwei wichtige Fragen: Was haben die anderen geguckt? Und fuhren sie damit besser?

DFB schließt die Medien aus

Die Aufarbeitung der 0:1-Pleite wird am Montag hinter geschlossenen Türen stattfinden. Der DFB kündigte einen medienfreien Tag im Quartier in Watutinki vor den Toren Moskaus an.

Eine angekündigte Pressekonferenz mit dem ehemaligen Kapitän Philipp Lahm, der jetzt Botschafter für die deutsche EM-Bewerbung für 2024 ist, gibt es nicht. Auch das Training wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Deutschland gegen Mexiko – Highlights, Aufreger, Tor(e) Deutschland vs Mexiko - Highlights, Aufreger, Tor(e) Deutschland vs. Mexiko - Highlights, Aufreger, Tor(e)

Schicksal von Italien und Spanien droht

Das 0:1 von Moskau ist ein schlechtes Omen: Die Weltmeister von 2006 (Italien) und 2010 (Spanien) schieden bei den darauffolgenden WM-Turnieren jeweils in der Vorrunde aus. Gleiches blüht der deutschen Mannschaft, sollte sie sich nicht zunächst gegen Schweden am Sonnabend (20 Uhr/ARD) in Sotschi deutlich steigern.

Thomas Müller: Zwei Endspiele mehr

Er war bedient. Doch das war auch kein Wunder nach dem 0:1 gegen Mexiko. Bundestrainer Joachim Löw hat sich auf seine Weltmeister verlassen – aber damit war er verlassen zum Auftakt der WM 2018 in Russland. "Das ist für uns eine absolut ungewohnte Situation, weil wir bei vielen Turnieren das erste Spiel gewonnen haben. Aber das ist eine Situation, die wir jetzt annehmen müssen", sagte Löw.

Thomas Müller meinte lapidar, dass zu den üblichen K.o.-Spielen jetzt eben noch zwei dazugekommen seien. Die beiden Partien gegen Schweden und Südkorea müssen gewonnen werden, vor allem um in einem (immer noch möglichen) Achtelfinale den Brasilianern aus dem Weg zu gehen. Löw meinte: "Unsere Mannschaft hat genug Erfahrung, um auch mal mit so einer Niederlage umzugehen. Wir werden wieder aufstehen."

Marco Reus verplappert sich

Das Achtelfinale ist in Gefahr: Bundestrainer Joachim Löw hat sich mit Marco Reus offenbar verzockt – indem er ihn nicht von Spielbeginn an brachte

Foto: Ina Fassbender / dpa

Marco Reus verriet, dass ihm Löw im Trainingslager in Eppan gesagt habe, dass er beim Start nicht beginnen würde, "weil wir davon ausgehen, dass das Turnier sehr lang geht und ich vor allem in den wichtigen Spielen...", dann unterbrach sich Reus selbst. Joachim Löw hatte dem formstarken Dortmunder, der das deutsche Spiel bei seiner Einwechslung nach einer Stunde belebte, auf der linken Offensivseite Weltmeister Julian Draxler vorgezogen. In der Zentrale spielte Mesut Özil. Hat sich Löw verzockt?

Die großen drei enttäuschen

Zum ersten Mal haben sowohl Deutschland als auch Brasilien und Argentinien bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ihr Auftaktspiel nicht gewonnen. Das Trio ist bereits das 16. Mal bei derselben WM am Start - und erwischte in Russland nun einen denkbar schlechten Auftakt. Brasilien gegen Schweiz und Argentinien gegen Island kamen jeweils nicht über ein 1:1 hinaus, Weltmeister Deutschland musste sogar ein 0:1 gegen Mexiko hinnehmen. Die drei Fußball-Nationen haben insgesamt elfmal die WM-Trophäe errungen. Erst zum sechsten Mal startete ein Titelverteidiger mit einer Niederlage ins Folgeturnier.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat das Fanfest eröffnet Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Patrick , Vanessa und Tochter Isabella Hinz sind zum Auftaktspiel der deutschen Elf zum Heiligengeistfeld gekommen Foto: Michael Rauhe

Zu Beginn war die Stimmung auf dem Heiligengeistfeld noch gut Foto: Michael Rauhe

Viele Besucher haben sich in Deutschland-Farben gekleidet Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Junge Fans vor Beginn des Spiels Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Die Collage der Erschütterung: Fans verfolgen die Angriffe Mexikos Foto: Michael Rauhe

Bis Deutschland schließlich das Gegentor kassiert Foto: Michael Rauhe

Enttäuschte Fans verfolgen das Spiel Foto: Michael Rauhe

18.000 Fans waren zum Auftaktspiel gekommen Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Erstmals mussten sie zwei Euro Eintritt zahlen Foto: ValeriaWitters / WITTERS



ZDF blendet falsches Zwischenergebnis ein

Panne bei den Mainzelmännchen: Das ZDF hat zu Beginn der Übertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Mexiko kurzzeitig eine 3:0-Führung der deutschen Nationalmannschaft angezeigt. Auf Twitter zeigte der Sender ein Video mit der falschen Ergebnisangabe, die nach wenigen Sekunden korrigiert wurde. In den sozialen Netzwerken spekulierten einige Nutzer sofort, der Sender kenne das Ergebnis schon vorab.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.