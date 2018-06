Brasiliens Nationalspieler beim Training in Russland. Foto: dpa

Am WM-Trainingsgelände

Am WM-Trainingsgelände Brasilien hat "Anti-Spionage-Mannschaft"

Sotschi. Zum Schutz vor der Beobachtung durch mögliche Turniergegner hat die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft an ihrem WM-Trainingsgelände in Sotschi ein "Anti-Spionage-Team".

Das berichtet das Internetportal globoesporte.globo.com unter Berufung auf Brasiliens Fußballverband CBF. Demnach seien die vom Verband engagierten Mitarbeiter auch autorisiert, Drohnen abzuschießen. Außerdem würden sie über Geräte verfügen, die das elektronische Signal der unbemannten Luftfahrzeuge stören könnten.

Auf Fotos des Artikels ist zu sehen, wie jene Mitarbeiter mit Ferngläsern auf einem Dach eines neben dem Trainingsgelände liegenden Gebäudes stehen. Die Seleção absolvierte am Mittwoch ihre erste nicht-öffentliche Trainingseinheit in Sotschi. Dort bereitet sie sich auf ihr erstes Turnierspiel am Sonntag gegen die Schweiz vor.

( dpa )

