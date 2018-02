Gold für Paarläufer – nächste Medaille für Dahlmeier

Biathletin Laura Dahlmeier triumphierte auch in der Verfolgung und holte damit ihre zweite Goldmedaille in Pyeongchang

Pyeongchang. Tag sechs in Pyeongchang – kann Deutschland nach den zwei Goldmedaillen von Kombinierer Eric Frenzel und dem Rodel-Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt den ersten Platz in der Gesamtwertung halten? Abendblatt.de hält Sie über die Olympischen Winterspiele auf dem Laufenden.

Deutsches Team übertrifft sich selbst

Die deutsche Olympia-Mannschaft von Pyeongchang hat schon am sechsten von 16 Entscheidungstagen die Gold-Bilanz von Sotschi erreicht. Der Olympiasieg der Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot war am Donnerstag bereits der achte in Südkorea bei zwei Silber- und vier Bronzemedaillen.

Das deutsche Team in Sotschi hatte nach einer schwachen zweiten Woche zum Abschluss acht Gold-, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen auf dem Konto gehabt. Zum vergleichbaren Zeitpunkt (nach 35 Wettbewerben) war die Bilanz in Sotschi sechsmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze.

"Die Athletinnen und Athleten haben ihre Chancen bislang in beeindruckender Art und Weise genutzt. Aber es wird möglicherweise auch den Tag geben, an dem das nicht klappt - was auch Normalität wäre", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. Die beiden Goldmedaillen am ersten Tag durch Biathletin Laura Dahlmeier und Skispringer Andreas Wellinger seien "sehr, sehr wichtig" gewesen, sagte Schimmelpfennig: "Nicht nur für die Biathleten und Skispringer, sondern für die gesamte Mannschaft. Dadurch war das ganze Team D auf Kurs."

Dahlmeier setzt ihre Medaillenserie fort

Biathlon-Königin Laura Dahlmeier hat bei den Olympischen Winterspielen im dritten Rennen ihre dritte Medaille gewonnen. Die siebenmalige Weltmeisterin holte am Mittwoch im Einzel Bronze und wird immer mehr zu einem der großen Stars von Pyeongchang. Nach ihrem Doppelsieg in Sprint und Verfolgung musste sich die 24-Jährige nach einem Schießfehler über 15 Kilometer nur der fehlerfreien schwedischen Überraschungs-Olympiasiegerin Hanna Öberg und Anastasiya Kuzmina (2 Fehler) aus der Slowakei geschlagen geben. Vierte wurde die starke Bayerin Franziska Preuß, der ohne Strafminute nur 18,5 Sekunden zu Rang drei fehlten.

Vorerst verpasste Dahlmeier das historische Gold-Triple, allerdings hat die Garmisch-Partenkirchnerin noch drei weitere Chancen auf Medaillen. Dreimal Gold bei einem Olympia-Event waren zuvor nur Michael Greis 2006 in Turin und der Weißrussin Darja Domratschewa vor vier Jahren in Sotschi gelungen. Nur Norwegens Legende Ole Einar Björndalen ist noch besser. 2002 in Salt Lake City gewann er in den damals nur drei Einzeldisziplinen und der Staffel Gold.

Laura Dahlmeier freut sich über Bronze im Einzelrennen

Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Nach ihrem Sieg in der Verfolgung hatte die von der Kälte ausgelaugte Dahlmeier noch einen Fernsehauftritt abgesagt. Doch davon und auch von der windbedingten Verschiebung von Mittwoch auf Donnerstag ließ sich die Ausnahmekönnerin nicht abbringen. Vor den Augen ihrer Eltern Susi und Andreas Dahlmeier startete sie stark in der Loipe, verfehlte jedoch gleich beim ersten Schießen eine Scheibe, anschließend agierte die junge Bayerin nervenstark und vermied am Schießstand weitere Strafminuten.

Als einzige der Favoritinnen hatte Dahlmeier zuvor die letzte Startgruppe gewählt und ging erst mit Nummer 80 ins Rennen. Sie und die Techniker hatten auf schneller werdende Bedingungen auf der Strecke spekuliert. Zudem wusste sie so, was die Konkurrenz abgeliefert hatte und konnte reagieren. Dauerrivalinnen wie Darja Domratschewa (4 Fehler) waren da längst im Ziel.

Nach ihrer historischen Rekordjagd vor einem Jahr bei der WM in Hochfilzen mit fünfmal Gold und einmal Silber ist Dahlmeier auf dem besten Weg, weitere Rekorde aufzustellen. Bei Großereignissen gewann sie nun bereits in 14 Rennen in Serie eine Medaille. Das ist bislang unerreicht.

Tor-Puck mit Museumswert

Der Puck, mit dem das gesamtkoreanische Eishockeyteam der Frauen bei den Olympischen Winterspielen sein erstes Tor erzielt hat, soll in der Hockey-Ruhmeshalle in Toronto ausgestellt werden. Der stellvertretende Sportmanager für Hockey bei den Winterspielen in Pyeongchang, Martin Hyun, sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag, er habe den Puck an einen Vertreter des Internationalen Eishockey-Verbands (IIHF) übergeben.

"Sie wussten bereits, dass das ein historischer Puck ist", wurde Hyun zitiert. Das Spielgerät werde jetzt an die internationale Hockey Hall of Fame in der kanadischen Großstadt übergeben. Hyun sagte, er habe sich den Puck rechtzeitig nach dem Tor beim Punktezähler gesichert. Wäre der Puck ins Spiel zurückgebracht worden, wäre er vermutlich für immer verloren gewesen.

Das erste Tor des Teams Korea bei den Winterspielen erzielte die in den USA geborene und normalerweise für Südkorea spielende Randi Heesoo Griffin am Mittwoch im Match gegen Japan, das mit 1:4 verloren ging. Nach zuvor zwei 0:8-Niederlagen in der Vorrunde gegen die Schweiz und Schweden verpassten die Koreanerinnen die K.-o.-Spiele.

Erstmals bei Olympia ist Korea dank einer Sondergenehmigung im Frauen-Eishockey mit einem Team aus Spielerinnen aus Nord- und Südkorea angetreten.

Niederländer von Manipulationsversuch betroffen

Das erfolgreiche Eisschnelllauf-Team der Niederlande ist in Pyeongchang von einem jetzt bekannt geworden Manipulationsversuch bei den Winterspielen in Sotschi betroffen. Das Nationale Olympische Komitee bestätigte am Donnerstag einen Bericht der Zeitung "De Volkskrant". Danach soll der holländische Trainer Jillert Anema, der in Sotschi für die französische Mannschaft arbeitete, den niederländischen Teamchef Arie Koops gebeten haben, im direkten Duell bei der Teamverfolgung "nicht allzu hart gegen die französische Mannschaft zu sein, weil ein demütigendes Ergebnis finanzielle Konsequenzen" für die Mannschaft haben könnte.

Das NOK stellte fest, dass ein solches Verhalten von Anema dem Ethikkodex des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) widerspreche und bedauerte den Vorfall. Konsequenzen gebe es aber derzeit nicht. Das Team habe damals "Anemas Vorschlag energisch abgelehnt", hieß es in der NOK-Erklärung.

Anema weilt derzeit in Pyeongchang als Trainer des niederländischen 10.000-Meter-Olympiasiegers Jorrit Bergsma und dessen amerikanischer Frau Heather. Das niederländische Herrenteam hatte in Sotschi die Franzosen mit einer Zeit von 3:44,48 Minuten um 8,69 Sekunden besiegt.

Zuschauermangel: Svindal nimmt es sportlich

Aksel Lund Svindal hat nach seinem Olympiasieg in der Abfahrt die leeren Tribünen bei den Skirennen in Pyeongchang bedauert, zugleich aber auch Verständnis gezeigt. "Es ist komisch: Das sind die Olympischen Spiele und es sind so wenige Zuschauer da. Das ist ein bisschen traurig", sagte der Norweger am Donnerstag.

Stadtmeisterschaften? Nein, die Siegerehrung bei Olympia

Foto: Imago/Bildbyran

"Wenn wir dieses Rennen in Österreich, der Schweiz, Italien, Norwegen oder Schweden gehabt hätten, es wären 50 000 Leute da gewesen. In den USA vermutlich auch", erklärte er. "Aber in diesen Ländern würde auch keiner Shorttrack anschauen. Hier ist es voll. Olympia ist größer als alpines Skifahren. Und wenn das hier einfach nicht die große Nummer ist, dann ist das Pech für uns." Offiziell meldeten die Veranstalter rund 2000 Zuschauer im Jeongseon Alpine Centre.

Langlauf: Norwegerin düpiert die Favoritinnen

Die norwegische Skilangläuferin Ragnhild Haga hat die Favoritinnen düpiert und Olympia-Gold über die 10-km-Freistil gewonnen. Die 26-Jährige gewann vor Skiathlon-Olympiasiegerin Charlotte Kalla aus Schweden, die am Sonnabend das erste Gold der Winterspiele in Pyeongchang gewonnen hatte. Bronze teilten sich Rekord-Winterolympionikin Marit Björgen aus Norwegen und die Finnin Krista Pärmäkoski.

Snowboard: Deutsche kritisieren riskante Strecke

Nach ihrem Ausscheiden bei den Olympischen Winterspielen haben die deutschen Snowboardcrosser den Kurs von Pyeongchang kritisiert. Martin Nörl, Paul Berg und Konstantin Schad klagten, dass der Streckenverlauf und die weiten Sprünge nicht zusammenpassten. "Ich habe ein Problem damit, mit jedem Sprung mein Genick zu riskieren", sagte der 30-jährige Schad am Donnerstag und deutete an, in Zukunft auf Olympia verzichten zu können. "Man will anscheinend sehen, dass alles weit und spektakulär geht. Wenn es in die Richtung geht, ist es vielleicht auch bald mal ohne mich."

Spektakulär, aber riskant: Die Snowboard-Crosser in Pyeongchang

Foto: Reuters

Auf der Snowboardcross-Strecke im Phoenix Snow Park war es zu zahlreichen Stürzen gekommen, auch Olympiasieger Pierre Vaultier war davon im Halbfinale nicht verschont geblieben. "Wir haben das im Training angesprochen, aber geändert wurde nichts", sagte Nörl. Der 24 Jahre alte Adlkofener hatte seinen Sturz im Halbfinale nach eigenen Worten aber selbst verschuldet und wurde am Ende Achter.

Der als Medaillenanwärter gehandelte Berg aus Konstanz schied nach einem Crash im Viertelfinale aus. Für Schad war bereits in der ersten K.-o.-Runde Endstation. "Es ist für die Leute extrem spektakulär, für uns Sportler ist es manchmal nicht ganz so glücklich, weil du Probleme hast, die Kontrolle zu halten", sagte Berg.

Snowboard: Nörl-Kontrahent abtransportiert

Der kanadische Snowboardcrosser Christopher Robanske ist nach einem Zusammenprall mit Martin Nörl von der Strecke abtransportiert worden. "Ich bin in ihn reingesprungen", sagte Nörl nach seinem achten Platz bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang am Donnerstag. "Ihm geht es so weit okay, wahrscheinlich ist es sein Knie." Im olympischen Wettbewerb im Snowboardcross hatte es am Donnerstag zahlreiche Stürze gegeben.

Riesenslalom: Topfavoritin Rebensburg scheitert

Trotz einer Aufholjagd im zweiten Durchgang hat Viktoria Rebensburg (Kreuth) ihre dritte Medaille im Riesenslalom bei Olympischen Spielen knapp verpasst. Nach Rang acht im ersten Lauf erreichte die als Topfavoritin gestartete Olympiasiegerin von Vancouver 2010 in 2:20,60 Minuten Rang vier. Auf die Bronzemedaille fehlten Rebensburg zwölf Hundertstelsekunden.

Zu ihrer ingesamt zweiten olympischen Goldmedaille fuhr Mikaela Shiffrin (USA). Die Slalomsiegerin von 2014 lag in 2:20,02 Minuten vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,39 Sekunden). Dritte wurde die Italienerin Federica Brignone (+0,46). Vor vier Jahren in Sotschi hatte Rebensburg Bronze gewonnen. Die Italienerin Manuela Mölgg, die nach dem ersten Durchgang geführt hatte, wurde am Ende Achte.

"Es ist bitter, das tut weh, aber das ist Skirennsport. Da muss man am Limit fahren, das habe ich getan. Wenn man das nicht tut, gewinnt man nichts", sagte Rebensburg, die im zweiten Lauf "volles Risiko" gegangen war, bei Eurosport: "Da gibt es eh nichts zu verlieren. Ob ich Achte oder Siebte oder Fünfte bin, macht keinen Unterschied, es zählt nur ganz vorne. Es war denke ich ein ganz guter Lauf."

Im ersten Lauf hatte Rebensburg nach Problemen im Steilhang und einem Fahrfehler am drittletzten Tor bereits 0,83 Sekunden hinter der überraschend führenden Manuela Mölgg nur auf dem achten Platz gelegen. Wegen starken Windes am Montag war der Wettbewerb auf Donnerstag verlegt worden.

Die Bayerin war als große Favoritin ins Rennen gegangen, in der laufenden Saison hatte sie drei von sieben Rennen in ihrer Paradedisziplin gewonnen sowie zwei zweite Plätze geholt.

Gold und Silber für deutsche Rodlerinnen Natalie Geisenberger gewinnt vor Dajana Eitberger bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang. Damit wiederholt sie ihren Erfolg von Sotschi. Gold und Silber für deutsche Rodlerinnen

Snowboard: Nörl bei Vaultier-Sieg auf acht

Der französische Snowboardcross-Weltmeister Pierre Vaultier hat bei den Winterspielen in Pyeongchang sein zweites Gold in Folge gewonnen. Nach seinem Sieg in Sotschi 2014 gewann der 30-Jährige in Südkorea vor dem Australier Jarryd Hughes und dem Spanier Regino Hernandez. Martin Nörl belegte als bester Deutscher Platz acht.

Der 24-Jährige aus Adlkofen hatte das "Große Finale" um die Medaillen nur knapp verpasst. Nörl gewann zunächst sowohl sein Achtel- als auch Viertelfinale, ehe er im Halbfinale stürzte und nur noch den vierten Rang rettete. Für den Einzug in den Goldlauf der besten sechs Snowboarder hätte der Olympia-Debütant mindestens Rang drei benötigt.

Paul Berg, der im Dezember den Weltcup im französischen Val Thorens gewonnen hatte, war in seinem Viertelfinale ebenfalls in einen Sturz verwickelt und daher chancenlos. Der dritte deutsche Starter Konstantin Schad (Miesbach) schied als Vierter seines Achtelfinals frühzeitig aus.

Medaillen: Sotschi-Ergebnis schon eingestellt

Mit der achten Goldmedaille hat das deutsche Olympia-Team in Pyeongchang bereits am sechsten Wettkampftag mit Entscheidungen dieses Ergebnis von den Winterspielen 2014 in Sotschi eingestellt. Die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot sicherten am Donnerstag im Paarlauf-Wettbewerb bereits Triumph Nummer acht für die Athleten des Deutschen Olympischen Sportbunds.

Zudem standen die zweimal erfolgreiche Biathletin Laura Dahlmeier, Biathlet Arnd Peiffer, Skispringer Andreas Wellinger, Kombinierer Eric Frenzel, Rodlerin Natalie Geisenberger sowie die Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt ganz oben auf dem Treppchen.

Insgesamt gab es bis Donnerstagmittag (Ortszeit) 13 Mal Edelmetall für Deutschland in Pyeongchang. Vor vier Jahren holte das Team neben den acht Goldmedaillen sechsmal Silber und fünfmal Bronze und damit insgesamt 19 Medaillen.

Eiskunstlauf: Doch noch Gold für Deutschland

Aljona Savchenko und Bruno Massot haben sich bei der olympischen Paarlauf-Entscheidung den kaum noch für möglich gehaltenen Traum von der Goldmedaille erfüllt. Die Vizeweltmeister aus Oberstdorf gewannen in Pyeongchang nach einer ganz starken Vorstellung in der Kür vor den Weltmeistern Sui Wenjing/Han Cong aus China und Meagan Duhamel/Eric Radford (Kanada).

So sehen Sieger aus: Aljona Savchenko und Bruno Massot beim goldenen Selfie

Foto: Getty Images

Die deutschen Meister hatten im Kurzprogramm nur den vierten Platz belegt und wenig Hoffnung auf den Sprung nach ganz vorn, überzeugten bei der Entscheidung aber mit 159,31 Punkten auf ganzer Linie. "Das ist der Moment meines Lebens. Es ist eine unglaubliche Geschichte", sagte Savchenko zum Triumph. Der gebürtige Franzose Massot war nach seinem Patzer im Kurzprogramm glücklich und erleichtert. "Das war gestern ein harter Tag nach dem Fehler. Von Platz vier zu Gold, das ist unglaublich."

Die gebürtige Ukrainerin Savchenko hatte 2010 und 2014 mit ihrem damaligen Partner Robin Szolkowy jeweils Olympia-Bronze geholt und gehofft, endlich Gold zu gewinnen - sie schaffte es. Szolkowy betreute in Südkorea die Europameister Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow (Olympische Athleten aus Russland), die Vierte wurden. Annika Hocke und Ruben Blommaert (Berlin) belegten im Kürfinale den 16. und letzten Platz.

Abfahrt: Dreßen nur auf Platz fünf

Thomas Dreßen hat die erste deutsche Olympia-Medaille in der Abfahrt seit 1964 verpasst. Der 24-Jährige aus Mittenwald, der nach seinem Triumph beim Klassiker in Kitzbühel im Januar zum Kreis der Anwärter auf Edelmetall in Südkorea gehört hatte, wurde auf der "Jeongseon Downhill" mit 0,78 Sekunden Rückstand auf Sieger Aksel Lund Svindal aus Norwegen Fünfter.

Thomas Dreßen hat seine erhoffte Medaille verpasst

Foto: Reuters

Für den 35-jährigen Svindal war es nach seinem Olympiasieg 2010 im Super-G die zweite Goldmedaille bei Winterspielen, die erste für Norwegen in der alpinen Königsdisziplin überhaupt. Hinter dem zweimaligen Abfahrts-Weltmeister sorgte der Sotschi-Dritte Kjetil Jansrud (+0,12) für einen norwegischen Doppelsieg, Bronze ging an Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz (+0,18).

"Im Großen und Ganzen war die Fahrt okay, eine frechere Linie wäre drin gewesen. Die Enttäuschung ist schon groß, eine Medaille hatte ich mir schon vorgenommen. Aber ganz so schlecht habe ich mich nicht verkauft", sagte Dreßen, dem sechs Zehntelsekunden auf eine Medaille fehlten.

Mit der Startnummer eins hatte Dreßen am Berg Gariwang die Richtzeit von 1:41,03 Minuten aufgestellt, doch er wurde von den Favoriten schnell durchgereicht. In der Kombinationsabfahrt am Dienstag war er ebenfalls als Erster gestartet und hatte die Bestzeit erzielt. Auch der Ennepetaler Andreas Sander verpasste als guter Zehnter eine Überraschung (+1,37), Josef Ferstl (Hammer/+2,73) wurde 25.

Die einzigen deutschen Medaillengewinner in der Abfahrt bleiben damit Wolfgang Bartels als Dritter 1964 in Innsbruck und Hans-Peter Lanig, der vier Jahre zuvor Silber in Squaw Valley geholt hatte.

Snowboard: Deutscher Nörl im Halbfinale

Snowboardcrosser Martin Nörl aus Adlkofen hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang das Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige kam am Donnerstag als Sieger seines Viertelfinal-Laufs in die nächste Runde. Dagegen scheiterte Paul Berg nach einem Sturz. Der 26-Jährige aus Konstanz galt seit seinem Weltcup-Sieg in Val Thorens Mitte Dezember als Medaillenanwärter, kam im Viertelfinale jedoch nicht ins Ziel. Konstantin Schad aus Miesbach war bereits in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.

Eishockey: Deutsche Pleite gegen Finnland

Deutschlands Eishockey-Team hat bei den Winterspielen in Pyeongchang ein glückloses Olympia-Comeback gegeben und das erste Vorrundenspiel deutlich mit 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) gegen Finnland verloren. Münchens Brooks Macek (9. Minute) und Berlins Frank Hördler (42.) schossen am Donnerstag die beiden deutschen Tore. Sami Lepisto (4.), Miko Pyorala (16.), Eeli Tolvanen (38.), Lasse Kukkonen (39.) und Joonas Kemppainen (53.) nutzten jedoch deutsche Fehler und Disziplinlosigkeiten mit gnadenloser Effizienz aus.

Mika Pyörälä (M.) brachte Finnland mit seinem Treffer zum 2:1 auf die Siegerstraße

Foto: dpa

Für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die sich nicht für Sotschi 2014 qualifiziert hatte, war es der erste Auftritt bei Olympia seit acht Jahren. Entsprechend nervös spielte die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm gegen spielerisch klar bessere und effizientere Finnen. Zudem hatte der Olympia-Dritte von 2014 in Mikko Koskinen von SKA ST. Petersburg den besseren Keeper.

Danny aus den Birken vom Meister EHC Red Bull München kassierte an seinem 33. Geburtstag alleine im zweiten, eigentlich guten und druckvollen deutschen, Drittel bei nur sechs Schüssen zwei Tore - deutlich zu viel. Hinzu kamen Abstimmungsprobleme und unnötige Strafzeiten bei einer ansonsten starken kämpferischen Leistung.

Bereits an diesem Freitag steht das zweite Spiel gegen Weltmeister Schweden an (13.10 Uhr MEZ/TLC). Auch dann ist Deutschland Außenseiter. Dritter und letzter Gruppengegner ist am Sonntag Norwegen (04.10 Uhr MEZ). Sollte die DEB-Auswahl nicht noch überraschend Gruppensieger werden, geht es danach am Dienstag in einem K.o.-Spiel der Zwischenrunde um den Einzug ins Viertelfinale.

( HA/sid/dpa )

