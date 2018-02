Warum der WM-Sieg für Hirscher mehr wert ist als Olympiagold

Biathletin Laura Dahlmeier triumphierte auch in der Verfolgung und holte damit ihre zweite Goldmedaille in Pyeongchang

Pyeongchang. Tag vier in Pyeongchang – kann Deutschland nach einem kompletten Medaillensatz am Montag (Gold für Laura Dahlmeier, Silber für Katharina Altholz, Bronze für Benedikt Doll) den ersten Platz in der Gesamtwertung halten? Abendblatt.de hält Sie über die Olympischen Winterspiele auf dem Laufenden.

US-Torhüterinnen dürfen mit Freiheitsstatue spielen

Für die Freiheitsstatue ist bei den Olympischen Winterspielen also doch Platz. Das Eishockey-Frauenteam der USA wurde unmittelbar vor dem Spiel gegen die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) am Dienstag (13.10 MEZ) darüber informiert, dass entsprechende Bilder auf den Masken der Torhüterinnen bleiben dürfen. Zunächst hatte es Berichte über ein drohendes Verbot gegeben.

"Es scheint ein Missverständnis gegeben zu haben. Wir haben nicht darum gebeten, die Bilder zu entfernen", teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit.

Wegen des Verbots der Verwendung politischer Botschaften bei Winterspielen sah es zunächst so aus, als müssten die aufgesprayten Freiheitsstatuen runter. Dave Fischer, Sprecher des US-Eishockeyteams, bestätigte gegenüber "USA Today" Unterredungen mit dem IOC zu dem Thema.

Auf den Helmen von Nicole Hensley und Alex Rigsby prangen Bilder von "Lady Liberty". Beide kamen im Auftaktspiel gegen Finnland (3:1) nicht zum Einsatz, Maddie Rooney stand im Tor.

Hirscher: Titel bei Heim-WM war mehr wert

Marcel Hirscher jubelt über seine erste olympische Goldmedaille – verhalten

Foto: Mathias Mandl / imago/GEPA pictures

Für Kombinations-Olympiasieger Marcel Hirscher hatte Gold bei der Heim-WM in Schladming vor fünf Jahren einen größeren Wert als nun der erste Platz in Südkorea. "Dass das heute hier funktioniert, ist eine Draufgabe, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Aber für mich hat das nicht so viel Wert wie in Schladming vor 40.000, 50.000 Leuten zu Hause zu gewinnen, bei meinem Heimrennen, meiner Heim-WM", sagte Hirscher nach dem ersten Olympia-Gold seiner Karriere am Dienstag in Pyeongchang.

"Wir sind hier irgendwo und fahren halt ein Rennen. Klar, der ideelle Wert ist natürlich unbeschreiblich hoch, und in der Außenwirkung ist er auch viel größer", sagte der sechsmalige Gesamtweltcupsieger aus Österreich, der vor allem aus einem Grund froh war über den Sieg: "Das Schlimmste wäre gewesen und eine perfekte Saison wäre niedergemacht worden, wenn das Gold fehlt. Das habe ich jetzt."

ZDF punktet mit Dahlmeier und Doll

Die Biathlon-Medaillen von Benedikt Doll und Laura Dahlmeier bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang haben dem ZDF erneut Topquoten beschert. Dolls Bronze in der Verfolgung sahen am Montagmittag 6,16 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 40,3 Prozent. Dahlmeiers Goldlauf zuvor verfolgten 5,34 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag am späten Vormittag sogar bei 44,4 Prozent.

Siegerehrung künftig gratis

Das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele hat auf das geringe Zuschauerinteresse an den Siegerehrungen reagiert. Ein Sprecher kündigte an, dass für Besuche nach 17 Uhr (9 Uhr MEZ) im olympischen Park von Pyeongchang kein Eintrittsgeld mehr genommen werde. Bislang mussten Besucher, die kein Ticket für einen Wettbewerb hatten, eine Eintrittskarte für umgerechnet 1,50 Euro kaufen. Bei den meisten Siegerehrungen waren bislang nur wenige Zuschauer.

Unmittelbar nach ihrem Wettkampf werden die erfolgreichen Athleten an der Wettkampfstätte mit Stofftieren ausgezeichnet, die Medaillenvergabe findet erst ab 19 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) auf der sogenannten Medal Plaza im olympischen Park statt. Die Siegerehrungen waren in der Vergangenheit oft stimmungsvolle Höhepunkte bei Olympia.

Fünf Deutsche im Viertelfinale des Langlauf-Sprints

Sandra Ringwald, Katharina Hennig und Elisabeth Schicho haben bei den Olympischen Spielen im Klassiksprint das Viertelfinale der 30 besten Skilangläuferinnen erreicht. In der Qualifikation sorgte Ringwald (Schonach) im Kampf gegen die Uhr mit Rang 16 für das beste deutsche Ergebnis auf der 1,25 Kilometer langen Runde.

Hennig (Oberwiesenthal) und Schicho (Schliersee) folgten auf den Rängen 25 und 26, ausgeschieden ist dagegen Hanna Kolb (Buchenberg) auf Platz 36. "Hanna hatte wirklich Pech. Sie hat auf der Zielgeraden eine richtig starke Böe erwischt Deswegen hatte sie keine Chance", sagte Andreas Schlütter, sportlicher Leiter beim Deutschen Skiverband. Gewinnerin der Qualifikation wurde die Schwedin Stina Nilsson.

Bei den Männern überstanden Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) und Thomas Bing (Dermbach) den Prolog. Eisenlauer belegte auf der 1,4 Kilometer langen Strecke den 16. Rang, Bing schaffte es auf Platz 22 und rettete seinen Einzug in die Runde der letzten 30 damit um 1,2 Sekunden. Schnellster in der Qualifikation war der Finne Ristomatti Hakola, der knapp vor dem norwegischen Favoriten Johannes Kläbo landete.

Im Viertelfinale (12 Uhr MEZ) gibt es fünf Läufe mit je sechs Startern, aus jedem Lauf ziehen der Erst- und Zweitplatzierte ins Halbfinale ein, das durch die beiden zeitschnellsten "Lucky Loser" komplettiert wird. Die zwölf Halbfinalisten werden erneut in zwei Sechsergruppen eingeteilt, das Finale der besten sechs erreichen erneut der Erst- und Zweitplatzierte sowie zwei "Lucky Loser".

Taufatofua nach Wirbelsturm in Sorge

Tongas berühmter Flaggenträger Pita Taufatofua ist in großer Sorge um seine Familie, nachdem das pazifische Inselreich von einem schweren Wirbelsturm getroffen wurde. "Tonga wurde enorm hart vom Tropensturm Gita erwischt, der erhebliche Verwüstung angerichtet hat", schrieb der Langläufer am Dienstag bei Facebook. "Ich warte noch auf Nachricht, ob meine Familie und Freunde angesichts der Zerstörung in Sicherheit sind."

Taufatofua war vor den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016, bei denen er als Taekwondo-Kämpfer antrat, bei der Eröffnungsfeier mit nackter, eingeölter Brust einmarschiert. Dies wiederholte er bei den Winterspielen in Pyeongchang trotz klirrender Kälte.

Erst einmal aber steht dem 34-Jährigen nicht der Sinn nach Wettkampf. "Ereignisse wie diese rücken gerade, was im Leben wirklich wichtig ist", schrieb er, "ich wünschte, ich wäre dort, um zu helfen." Der Sturm mit 200 km/h Windgeschwindigkeit hat unter anderem das Parlamentsgebäude Tongas völlig zerstört.

Rydzek im letzten Training Zweiter

Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek hat im letzten Sprungtraining der nordischen Kombinierer vor dem ersten Olympia-Einzel eine überzeugende Leistung geboten. Der 26-Jährige sprang am Dienstag in Pyeongchang auf 104,5 Meter und musste sich damit nur Norwegens Superspringer Jarl Magnus Riiber, der auf 110 Meter flog, geschlagen geben. "Ich habe mich gut auf die Schanze eingestellt. Ich wollte einfach nur für das Gefühl die Stimmung im Training nochmal mitnehmen", sagte Rydzek, der als einziger DSV-Athlet die finale Einheit vor dem Wettbewerb an diesem Mittwoch (7 und 9.45 Uhr/MEZ) bestritt.

"Ich werde morgen mit Spaß und Freude an den Wettkampf rangehen", kündigte Deutschlands Sportler des Jahres im Alpensia Nordic Park an. Olympiasieger Eric Frenzel sowie Fabian Rießle, Vinzenz Geiger und Björn Kircheisen ließen den letzten von drei Trainingsblöcken aus. Neben Rydzek werden beim ersten Einzel von der Normalschanze Frenzel, Rießle und Geiger an den Start gehen. Routinier Kircheisen setzt zunächst aus.

US-Moderatorin entschuldigt sich für Holland-Klischee

US-Fernsehmoderatorin Katie Couric ist nach ihrer gewagten "Kanal-These" bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zurückgerudert und hat sich bei den niederländischen Eisschnellläufern entschuldigt. Sie habe sich auf "dünnes Eis begeben", teilte die 61-Jährige mit.

NBC-Mitarbeiterin Couric hatte am Freitag über die Ursachen für die Stärke der Niederländer aufgeklärt. "Sie werden sich fragen, warum sie so gut sind", sagte Couric: "Das liegt daran, dass das Schlittschuhlaufen in Städten wie Amsterdam eine wichtige Fortbewegungsmethode ist. Im Winter können viele Kanäle zufrieren. Seit dem Bestehen der Kanäle haben die Niederländer sie genutzt, um sich gegenseitig zu besuchen und gemeinsam Spaß zu haben."

In den sozialen Medien gab es dafür reichlich Kritik. Sie habe stereotype Sichtweisen hieß es dort, außerdem würden die Temperaturen nur noch selten unter die Frostgrenze sinken. "Glückwunsch an die Niederlande für die bislang gezeigten Leistungen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich mich mit meinen Kommentaren über die Kanäle auf dünnes Eis begeben habe", schrieb Couric bei Twitter: "Ich wollte eure Leidenschaft für den Sport loben."

Höpf verpasst Halfpipe-Finale

Snowboarder Johannes Höpfl hat das Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang verpasst. Der 22-Jährige aus Hauzenberg scheiterte wie schon vier Jahre zuvor in Sotschi in der Qualifikation und belegte in der Endabrechnung den 23. Platz. Für die Medaillenentscheidung am Mittwoch (ab 10.30 Uhr OZ/02.30 MEZ) qualifizierten sich die besten zwölf Teilnehmer.

Dass das Gold im Phoenix Park nur über Shaun White geht, machte der US-Superstar in der Quali deutlich. Der Olympiasieger von 2006 und 2010, der in Sotschi als Vierter das Podium verpasst hatte, war mit dem Bestwert von 98,50 Punkten das Maß aller Dinge. Die Höchstmarke in der Halfpipe liegt bei 100 Zähler, diese hatte White beim Weltcup Mitte Januar in Aspen (USA) erreicht.

Wie White zogen auch der australische Weltmeister Scotty James (96,75) und der Sotschi-Zweite Ayumu Hirano aus Japan (95,25) ins Finale ein. "Ich habe die Kids mit ihren phantastischen Läufen gesehen. Das hat mich angestachelt. Ich wollte zeigen, dass es das ist, was ich mein ganzen Leben schon tue", sagte der 31 Jahre alte White. Scotty James ist 23 Jahre alt, Hirano sogar erst 19. Sotschi-Triumphator Iouri Podladtchikov (Schweiz) hatte seinen Start wegen der Folgen einer schweren Hirnverletzung bei einem Sturz am 28. Januar bei den X-Games in Aspen abgesagt.

Kombination: Hirscher siegt, Dreßen Neunter

Der Österreicher Marcel Hirscher hat die alpine Kombination in Pyeongchang gewonnen und die erste olympische Goldmedaille seiner Karriere geholt. Mit seiner Bestzeit von 2:06,52 Minuten hatte der sechsmalige Weltmeister im ersten alpinen Wettbewerb der Winterspiele in Südkorea 0,23 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Alexis Pinturault. Bronze ging an dessen Landsmann Victor Muffat-Jeandet (+1,02). Bislang hatte der sechsmalige Gesamtweltcupsieger Hirscher bei Olympia lediglich die Silbermedaille im Slalom vor vier Jahren in Sotschi gewonnen.

Nach dem Rennen gratulierte Thomas Dreßen (hinten) seinem Kollegen Marcel Hirscher fair zum Sieg

Foto: dpa

Thomas Dreßen (Mittenwald), der die wegen starken Windes um etwa 20 Fahrsekunden verkürzte und zusätzlich entschärfte Kombinationsabfahrt gewonnen hatte, wurde Neunter (+2,44). Vor dem abschließenden Slalom hatte er 1,32 Sekunden Vorsprung auf Hirscher gehabt.

Snowboard: Deutscher verpasst Finale

Snowboarder Johannes Höpfl hat den Einzug in das Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang deutlich verpasst. Der 22-Jährige aus Passau belegte in der Qualifikation am Dienstag mit 59,50 Punkten Platz 23. Für den Einzug in den Endkampf der besten Zwölf in der Nacht zum Mittwoch (02.30 Uhr) hätte der einzige deutsche Teilnehmer 17,50 Punkte mehr gebraucht.

Bester Snowboarder in den beiden Qualifikationsläufen war der zweimalige Olympiasieger Shaun White. Der US-Superstar zeigte mit 98,50 von 100 möglichen Punkten einen fast perfekten Lauf. Weltmeister Scotty James aus Australien kam mit 96,75 Punkten auf Rang zwei, Ayumu Hirano aus Japan (95,25) wurde Dritter. Sotschi-Olympiasieger Iouri Podladtchikov musste seine Teilnahme wegen der Folgen seines Sturzes bei den X-Games absagen.

Rodeln: Eggert/Benecken mit Bestzeit

Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben auch das Abschlusstraining im Olympic Sliding Centre dominiert. Die Gesamtweltcupsieger aus Thüringen fuhren am Dienstag in beiden Läufen Bestzeit. "Insgesamt wie in allen sechs Trainingsläufen haben wir uns die Bahn gut erarbeitet und uns auf die Bedingungen hier eingestellt. Wir sind gewappnet", sagte der Suhler Benecken.

Nach insgesamt acht Weltcupsiegen in diesem Winter nehmen sie die Favoritenrolle gerne an: "Die Voraussetzungen sind wie in den Wochen zuvor, nur dass das Kind jetzt Olympia heißt. Vielleicht ist der eigene Erwartungsdruck etwas größer, denn Olympia ist nur alle vier Jahre."

Pech hatten die Sotschi-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt, die im letzten Lauf vor dem Rennen an diesem Mittwoch in Kurve neun stürzten. "Es passiert hier schnell. Der erste Lauf war nicht schlecht, im zweiten waren wir vom Speed her auch gut unterwegs. In der 12 sind wir eine andere Linie gefahren, und in der 13 sind wir in der Einfahrt zur Kurve gekippt, das geht hier sehr schnell, jetzt sind wir wachgerüttelt", sagte Arlt.

Partner Wendl betonte: "Man muss bei jeder Stelle auf der Hut sein, wir haben heute ein bisschen was an der Linie probiert, was nicht so funktioniert hat. Das wird uns nicht mehr passieren."

Doping: Japaner als erster positiv getestet

Die Olympischen Winterspiele haben ihren ersten Dopingfall. Der japanische Shorttracker Kei Saito wurde in Pyeongchang am 4. Februar vor Beginn der Wettbewerbe positiv auf die maskierende Substanz Acetazolamid getestet und vorläufig gesperrt, wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Dienstag mitteilte. Auch die B-Probe war positiv. Saito hat das Olympische Dorf nach Angaben der japanischen Delegation verlassen.

Der 21-Jährige ist der erste japanische Dopingfall bei Winterspielen. Er bestreitet, wissentlich betrogen zu haben. "Ich bin überrascht und bestürzt. Das ist unerklärlich. Ich habe niemals Doping beabsichtigt. Ich habe das japanische Anti-Doping-Seminar besucht und alle Anweisungen befolgt", teilte er in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Seine Überzeugung sei: "Sportler sollten nicht dopen. Ich habe auch niemals Präparate eingenommen, die ich verschleiern müsste." Acetazolamid ist ein Diuretikum, das unter anderem gegen Höhenkrankheit und bei erhöhtem Augendruck verschrieben wird. Es steigert die Lungenfunktion und wirkt ausschwemmend, wodurch andere verbotene Substanzen schneller den Körper verlassen können.

Japans Chef de Mission Yasuo Saito bestätigte, der Shorttracker sei noch am 29. Januar im Trainingslager in der Heimat negativ getestet worden. Dennoch fügt sich Kei Saito vorerst. "Jetzt dagegen anzukämpfen, würde Ärger für das gesamte Team mit sich bringen. Daher verlasse ich das Dorf und akzeptiere die provisorische Sperre", sagte er. Dennoch werde er versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Alle Entscheidungen über ein Dopingvergehen liegen bei der Anti-Doping-Einheit des CAS.

Kombination: Dreßen führt nach erstem Lauf

Thomas Dreßen hat zu Beginn des ersten alpinen Wettbewerbs der Olympischen Spiele in Pyeongchang seinen Anspruch auf eine Medaille in der auf Donnerstag verschobenen Spezialabfahrt unter Beweis gestellt. In der wegen starken Windes um etwa 20 Fahrsekunden verkürzten und zusätzlich entschärften Kombinationsabfahrt erzielte der 24-Jährige in 1:19,24 Minuten die Bestzeit.

Die Chancen von Dreßen auf eine Medaille in der Kombination sind allerdings eher gering, da sein Vorsprung auf starke Slalomfahrer wie Alexis Pinturault aus Frankreich (+1,04 Sekunden) und Marcel Hirscher aus Österreich (+1,32) nicht deutlich genug ist. Er selbst sieht es ähnlich, obwohl auch der Slalomlauf (Start 15.00 Uhr OZ/7.00 Uhr MEZ) ein wenig verkürzt werden soll.

"Ich versuche jetzt einfach im Slalom Gas zu geben und dann müssen wir schauen, was da rauskommt. Aber es sind schon viele Slalomfahrer, die nicht allzu weit hinten sind", sagte Dreßen. Respektabel schlug sich Linus Straßer (München) der mit 2,79 Sekunden Rückstand auf seinen Mannschaftskollegen als 39. ins Ziel kam.

Andreas Sander (Ennepetal/2,44) und Josef Ferstl (Hammer/2,71) belegten die Ränge 32 und 36. Beide nehmen den Slalom nicht mehr in Angriff, für die Speed-Spezialisten war es ein Training unter Wettkampfbedingungen.

Snowboard: Ausnahmetalent Kim siegt

Chloe Kim

Foto: Imago/ZUMA Press

Snowboard-Ausnahmetalent Chloe Kim ist mit nur 17 Jahren überlegen Olympiasiegerin in der Halfpipe geworden. Die US-Amerikanerin mit südkoreanischen Wurzeln war am Dienstag in Pyeongchang eine Klasse für sich und erhielt als Einzige Wertungen über 90 Punkte. Für ihren besten Auftritt bekam Kim, deren Eltern aus Südkorea stammen, 98,25 Punkte und lag damit klar vor Silbermedaillengewinnerin Liu Jiayu aus China (89,75). Auf dem dritten Platz landete Kims US-Teamkollegin Arielle Gold (85,75). Die chinesische Weltmeisterin Cai Xuetong ging als Fünfte leer aus.

Mit 15 Jahren hatte Kim als erste Frau die perfekte Bewertung von 100 Punkten erhalten. Auch 2014 hatte die Kalifornierin theoretisch die Olympia-Qualifikation geschafft, war als 13-Jährige aber noch zu jung für die Teilnahme. Vor Kim hatte auch Redmond Gerard als 17-Jähriger Snowboard-Gold für die USA bei diesen Winterspielen geholt. Gerard setzte sich am Sonntag im Slopestyle durch.

Diplomatie: Kim zufrieden mit Nordkorea-Empfang

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist staatlichen nordkoreanischen Medien zufolge zufrieden mit dem Empfang seiner Delegation bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang. Kim Jong Un habe dem Süden für seine ernsten Bemühungen gedankt und die Wichtigkeit weiterer Aussöhnung betont, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Das "warme Klima von Aussöhnung und Dialog" müsse weiter gefördert werden, sagte Kim Jong Un demnach.

Der Machthaber hatte am Montag Delegationsmitglieder, darunter seine Schwester Kim Yo Jong (30) und das 90 Jahre alte protokollarische Staatsoberhaupt Kim Yong Nam, empfangen. Am Sonntag hatte Kim Jong Un den südkoreanischen Staatschef Moon Jae zu Gesprächen nach Pjöngjang eingeladen.

Nordkorea hatte die hochrangige Delegation nach Pyeongchang entsandt. Ki Yo Jong ist das erste Mitglied der seit drei Generationen in Nordkorea herrschenden Kim-Familie, das den Süden der koreanischen Halbinsel besucht. Der Besuch gilt als Geste der auch wegen seines Atomprogramms isolierten kommunistischen Regierung, die seit Anfang des Jahres betriebene Annäherung an Südkorea fortsetzen zu wollen. Kritiker sehen darin aber auch den Versuch Pjöngjangs, die Olympia-Zusammenarbeit mit Südkorea zu Propagandazwecken auszunutzen.

Skispringen: Althaus fordert mehr Wettbewerbe

Die Olympia-Zweite Katharina Althaus hat mehr Wettbewerbe für Skispringerinnen bei Winterspielen gefordert. "Die Großschanze gehört einfach mit ins Programm. Wir wünschen uns das alle. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal mehr Wettkämpfe haben", sagte die 21-Jährige einen Tag nach ihrem Gewinn der Silbermedaille. Auch ein Mixed-Wettbewerb wie bei der WM oder ein Teamwettkampf seien denkbar.

Althaus und Co. haben bei Olympia derzeit nur eine Medaillenchance, die Männer dagegen drei. Für Peking 2022 gibt es den Antrag, zumindest den Mixed-Wettbewerb aufzunehmen. "Wir haben diesen Wunsch auch gegenüber IOC-Präsident Thomas Bach geäußert, er hat positive Signale gesendet", sagte Bundestrainer Andreas Bauer.

Der Coach hofft auch insgesamt auch eine Gleichstellung mit den Männern. "Biathlon hat es uns vorgemacht, das ist bei den Frauen erst 1992 olympisch geworden. Heute haben sie Wettkämpfe zusammen mit den Männern, alles ist an einem Ort, die Medien sind da. Dahin muss sich das Damen-Skispringen entwickeln, dann sind wir irgendwann gleichberechtigt", sagte Bauer.

Für Argumente gegen Frauenwettbewerbe auf der Großschanze hat Bauer kein Verständnis. "Man hört immer wieder, dass sich die Mädels entwickeln müssen. Aber wir springen ja ab und zu schon auf der Großschanze. Das sind tolle, hervorragende Wettkämpfe. Die Mädels haben mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie die Großschanze meistern", sagte er.

Wellinger und Dahlmeier feiern Gold in Pyeongchang Skispringer Andreas Wellinger freute sich über die am Samstag "erflogene" Goldmedaille. Schnell habe er gewusst, dass das ein guter Sprung war. Wellinger und Dahlmeier feiern Gold in Pyeongchang

Snowboard: Verband weist Kritiken zurück

Einen Tag nach dem Finale im Slopestyle-Wettbewerb der Snowboarderinnen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat der Internationale Skiverband FIS alle Kritik an der Durchführung zurückgewiesen. "Das war eine klare Entscheidung für die Austragung. Es hat keinen offiziellen Protest gegeben", sagte FIS-Sprecherin Jenny Wiedeke.

Nach dem Rennen hatten auch zahlreiche Läuferinnen Kritik daran geübt, dass der Wettbewerb trotz gefährlicher Windböen gestartet und durchgezogen wurde. Die Münchnerin Silvia Mittermüller hatte sich bereits im Trainingslauf einen Meniskuseinriss zugezogen, die viertplatzierte Norwegerin Silje Norendal berichtete von Angstgefühlen.

"Es waren schwierige Bedingungen, die Athletinnen haben mit den FIS-Direktoren diskutiert", räumte Wiedeke ein, sie bestritt zugleich, dass es zu Verletzungen gekommen sei. "Ich habe noch keinen Bericht wegen einer Verletzung gesehen", sagte sie. Im Wintersport seien solche Bedingungen an der Tagesordnung, ergänzte Wiedeke und betonte: "Kein Sportler wird gezwungen, am Wettbewerb teilzunehmen."

( HA/sid/dpa )

