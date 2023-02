Handball: HSV Hamburg lässt Torhüter ziehen – zu ehemaligem Star

Hamburg/Hannover. Seine Tage in Hamburg waren ohnehin gezählt, nun endet die Zeit von Ivan Budalic beim Handball-Sport-Verein noch etwas früher als geplant: Der kroatische Torwart spielt ab sofort für den TuS Vinnhorst in der 3. Liga Nord. Der Bundesligaclub gab Budalic am Mittwoch, dem letzten Tag der Transferperiode, frei. Sein Vertrag galt ursprünglich bis Ende März.

„Uns allen war sehr daran gelegen, dass wir für Ivan eine gute Lösung finden und er nicht Ende März für mehrere Monate vereinslos ist. Er hat uns wirklich geholfen, ist ein überragender Typ und hat sich komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Dafür sind wir wirklich dankbar und froh, ihn bei uns gehabt zu haben“, sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke.

Budalic wird künftig von Ex-HSV-Star Dominikovic trainiert

Budalic (25) war zu Saisonbeginn vom französischen Erstligisten Limoges gekommen, um Jens Vortmann zu ersetzen. Der mache nach seinem Achillessehnenriss gute Fortschritte in der Rehabilitation, heißt es.

Am Mittwoch sollte sich Vortmann einer umfangreichen medizinischen Untersuchung unterziehen, um die letzten Schritte vor seinem Comeback festzulegen. Bis dahin soll Nachwuchsmann Alexander Pinski (20) die Rolle der Nummer zwei hinter Johannes Bitter (40) einnehmen.

Bei seinem neuen Club in Hannover trifft Budalic auf einen prominenten Landsmann mit Hamburger Vergangenheit: Trainer Davor Dominikovic (44), mit Kroatien Weltmeister und Olympiasieger, spielte von 2013 bis 2015 für den HSV in der Bundesliga.

In Dominikovics Kader steht auch der frühere Hamburger Jonas Gertges (25). Als souveräner Tabellenführer strebt Vinnhorst die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga an.