HSV Hamburg holt ungarischen Handball-WM-Teilnehmer

Zoran Ilic wechselt im Sommer von Telekom Veszprem zum HSV Hamburg in die Handball-Bundesliga.

Hamburg. Handball-Bundesligist HSV Hamburg verstärkt sich zur kommenden Saison mit dem ungarischen Nationalspieler Zoran Ilic. Der 21 Jahre alte Linkshänder kommt vom Champions-League-Teilnehmer und ungarischen Rekordmeister Telekom Veszprem HC und unterschrieb an der Elbe einen Zweijahresvertrag bis 2025.

„Zoran ist ein sehr talentierter Spieler, der sein Potenzial aber noch lange nicht ausgeschöpft hat“, sagte HSVH-Trainer Torsten Jansen: „Er kann bei uns hoffentlich die nächsten Schritte machen und sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln. Er ist trotz seiner Größe sehr beweglich und spielfähig, ist torgefährlich und besitzt auch gute Fähigkeiten im Zusammenspiel.“

Zoran Ilic: Zwei ehemalige HSV-Profis rieten ihm zum Wechsel nach Hamburg

Ilics Vertrag in Veszprem läuft im Sommer aus. Der 1,98 Meter große Rückraumspieler feierte bereits mit 18 Jahren sein Debüt in der Champions League und in der Nationalmannschaft. Bei der kürzlich zu Ende gegangenen WM war Ilic neunmal für Ungarn im Einsatz und erzielte insgesamt zehn Tore.

Für den gebürtigen Serben war Deutschland ein Traumziel: „Hier kann ich jede Woche auf allerhöchstem Niveau spielen, das reizt mich sehr.“ Allerdings mag auch die neue Konkurrenz auf seiner Position eine Rolle gespielt haben: Erst am Mittwoch holte Veszprem den französischen Starspieler Nedim Remili aus Kielce.

Zum Wechsel nach Hamburg hätten ihm seine Teamkollegen Kentin Mahé und Andreas Nilsson geraten, die beiden einst für den HSV spielten. Ilic: „Sie haben mir beide gesagt, dass sie es für eine gute Entscheidung halten, als junger Spieler nach Hamburg zu gehen. Und sie haben mir sehr viel Positives über die Stadt berichtet.“

