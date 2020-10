Hamburg. Die Hamburg Towers haben in der Vorbereitung auf die am 8. November mit einem Heimspiel gegen Brose Bamberg beginnende Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) ihre weiße Weste gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles (37) siegte am Sonnabend in Wolmirstedt bei Magdeburg gegen BBL-Aufsteiger Chemnitz Niners mit 84:79 (40:37).

Erfolgreichster Werfer war Forward Jordan Swing (29), dem 19 Punkte gelangen. Für die Wilhelmsburger war es der sechste Erfolg im sechsten Testspiel. „Chemnitz hat dafür gesorgt, dass wir 40 Minuten auf hohem Level spielen mussten. Es wird keine einfachen Gegner in dieser Liga geben, das haben die Niners eindrucksvoll bewiesen“, analysierte Calles.

Verletzungssorgen bei den Towers

Gegen die Sachsen mussten die Towers erneut auf die Neuzugänge Hans Brase (27/Knieprobleme), Bryce Taylor (34/Aufbau nach Achillessehnenoperation), T. J. Shorts (23/Bänderanriss im Sprunggelenk) sowie Bayern-Rückkehrer Marvin Ogunsipe (24/muskuläre Probleme) verzichten. Am kommenden Sonnabend absolvieren die Towers im zweiten Aufeinandertreffen mit Chemnitz ihren offiziell finalen Test.

Wie das Abendblatt erfuhr, könnte aber noch ein weiteres Vorbereitungsspiel hinzukommen. Sollte Rasta Vechta vorzeitig aus dem am Wochenende gestarteten BBL-Pokal ausscheiden, würden die Towers am 31. Oktober gegen das ehemalige Team von Trainer Calles antreten.