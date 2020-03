Hamburg. Für Mike Taylor begann der Tag mit der erwartet schlechten Nachricht: Prince Ibeh steht in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Beim Center der Hamburg Towers wurde im Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg die Führung einer Sehne im rechten Handgelenk gerichtet. Aber Mike Taylor wäre nicht Mike Taylor, würde er sich allzu lange mit negativen Dingen aufhalten. Schon gar nicht, wenn das nächste Spiel in Göttingen (Sa, 20.30 Uhr, www.magentasport.de live) ansteht.

Hamburg Towers: Taylor glaubt fest an Jubel

Wir sitzen im „Towers Time out“, nur einen Freiwurf von der edel-optics.de Arena entfernt. Das Café-Bistro hat diese Woche neu eröffnet. „Super, dass wir jetzt eine solchen Ort vor oder zwischen den Trainingseinheiten haben“, freut sich der Coach. Die positiven Dinge zu sehen, das ist sein Mantra.

Sicher, wer den 47-Jährigen in den vergangenen Wochen häufiger reden hörte, fühlte sich ein bisschen wie im Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“ – Taylor und sein Team scheinen gefangen in der Sieglosschleife. Sieben Niederlagen in Serie haben die Türme auf den letzten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga stürzen lassen. Und was sagt Taylor: „Ich fand es beeindruckend, welche Intensität, welche Bereitschaft die Jungs gegen Crailsheim wieder einmal gezeigt haben.“

Vorbereitung auf Bundesliga-Spiel Göttingen

Aussagen, die man ähnlich schon mal gehört hat. Dass sich die Analysen Taylors wiederholen, ist aber zwangsläufig. Knapp, knapper, Towers – so lässt sich das Muster der Spiele umschreiben. Regelmäßig geben die Towers den vierten Saisonsieg in den Schlussminuten aus der Hand. Vergangenes Wochenende gegen Crailsheim fehlten beim 91:92 nach Verlängerung nur sechs Sekunden für den ersten Heimerfolg. „Näher am Sieg kannst du nicht sein“, sagt Taylor.

Wenn der Erfolg bei einer Mannschaft im Sport ausbleibt, führt dies zuweilen zu hektischem Aktionismus. Taylor hingegen setzt auf Kontinuität, auf die sichtbaren Fortschritte. „Wenn man ehrlich ist, waren wir zu Beginn der Saison nicht wettbewerbsfähig. Aber: Seitdem hat sich kein anderes Team in der Bundesliga so gesteigert wie wir.“

"Harte Saison" für Hamburg Towers

Für ihn persönlich sei die „harte Saison“ keine Überraschung. „Nur in einer Traumwelt ist alles perfekt, ich wusste, dass wir uns alles hart erarbeiten und um unseren Platz in der Bundesliga kämpfen müssen.“ Der Druck, möglichst bald mit dem Siegen beginnen zu müssen, scheint an ihm abzuprallen. Die Frage, wie er nach einer frustrierenden Niederlage relaxt, beantwortet er mit einem Lächeln: „Wissen Sie, ich muss nicht von etwas abschalten, was ich genieße. Ich liebe es zu coachen, ich liebe den Wettbewerb. Wir haben viele junge Spieler im Team, denen müssen wir helfen, sie unterstützen.“ Am Ablauf hat Taylor deshalb diese Woche nichts geändert. Sonntag Vorbereitung der Trainer, Montag Fitness-Einheit und Videoanalyse, die Tage danach individuelles und Mannschaftstraining.

Nach der jüngsten Partie standen vor allem die Leistungsträger im Fokus. Sowohl für Bogdan Radosavljevic als auch für Jorge Gutiérrez war die Partie nach unbeherrschten Aktionen vorzeitig zu Ende. „Es gibt keinen Grund, etwas an unserer Spielweise zu ändern“, betont Taylor, „wir möchten ja auch, dass die Spieler emotional nahe an den boiling point, den Siedepunkt, kommen, dass sie leidenschaftlich agieren. Die Kunst ist es aber, nicht darüber hinauszugehen. Dann wird es schmerzhaft.“

Heiko Schaffartzik nach Wadenverhärtung wieder dabei

Die richtige Temperatur für das gewünschte aggressiv-dominante Spiel zu finden ist ein Aspekt. Für Taylor aber viel wichtiger: „Wir müssen effektiver in unserem Spiel werden“, fordert der Towers-Coach und verweist darauf, dass am Wochenende nur 22 von 46 Versuchen in Korbnähe erfolgreich gewesen seien: „Daran müssen wir arbeiten. Überlegen Sie mal, wie viel Potenzial hier steckt! Eine Quote von 35 Abschlüssen wäre wünschenswert.“

Gut für die Towers: Der ehemalige Nationalspieler Heiko Schaffartzik, der wegen einer Wadenverhärtung pausieren musste, steht wieder zur Verfügung. Und beim Gegner fällt mit Center Dylan Osetkowski einer der besten Akteure nach einer Tätlichkeit gesperrt aus. Die Formkurve jedoch spricht eindeutig für das Team aus Göttingen, das acht der vergangenen zehn Spiele (darunter auch gegen Bayern) gewinnen konnte und sich zum Play-off-Kandidaten entwickelt hat. Eine erstaunliche Wende, schließlich waren die Niedersachsen in der Hinrunde mit sechs Niederlagen gestartet. Johan Roijakkers, seit 2012 im Amt und damit dienstältester Coach der Bundesliga, ist damit eine der größten Überraschungen der Saison gelungen.

Auch für Rupert Fabig ein besonderes Spiel

„Er macht dort einen tollen Job“, lobt Taylor. Kurze Pause. „Bei Göttingen fällt mir aber ein: Stellt doch mal Rupert Fabig eine Frage. Für ihn ist es ein besonderes Spiel.“ Stimmt ja. Schließlich arbeitete der Pressesprecher zwischen 2009 und 2017 für das „Göttinger Tageblatt“ und berichtete über die Basketballer. „Rupert ist der beste press guy in der Bundesliga, er macht einen fantastischen Job“, lobt Taylor. Wenig überraschend. Er findet eben überall positive Ansätze.