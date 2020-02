Hamburg. Sein Büro verlegte Mike Taylor am Donnerstagmorgen spontan in Mam’s Bistro, dem Stammrestaurant der Hamburg Towers. Nachdem der Trainer seinen Sohn Luke in der Kita abgegeben hatte, stand die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonnabend (20.30 Uhr, edel-optics.de Arena/magentasport.de) gegen die Crailsheim Merlins auf dem Programm. „Die Länderspielpause hat uns gutgetan. Unsere Nationalspieler konnten Selbstvertrauen mit ihren Ländern sammeln“, sagte Taylor: „Michael Carrera machte 33 Punkte für Venezuela gegen Argentinien, auch Yannick Franke und Marvin Ogunsipe haben es für Holland und Österreich gut gemacht. Ich hoffe, dass sie den Schwung mitnehmen können“, so der 47-Jährige.

Bei der Mission Klassenerhalt muss Taylor aber wohl bis zum Saisonende auf Center Prince Ibeh verzichten. Der 25-Jährige hat schwerwiegende Probleme an beiden Handgelenken. „Es ist eine komplizierte Situation, da nicht nur Bänder, sondern auch Knochen in Mitleidenschaft gezogen sind. Es sind zwei Dinge in der rechten Hand und eine links. Jede MRT-Untersuchung bringt neue Erkenntnisse“, erklärte Taylor. Den Job als Ersatz für den bisher überragenden Center Bogdan Radoslavljevic (26) werden sich Youngster Ogunsipe (24) und Routinier Jannik Freese (33) teilen.

Arbeit an taktischen Varianten

In dieser Woche wurde an taktischen Varianten gearbeitet, die Situationen spät in den Spielen simulieren. „Wir müssen lernen, den Sack zuzumachen und zu gewinnen. Die Aufgabe von uns Trainern ist es, den Spielern ein klares Bild zu verschaffen, wie sie sich in der entscheidenden Phase zu verhalten haben“, sagte Taylor. Die Towers machten große spielerische Fortschritte, aber es zog sich wie ein roter Faden durch die Spiele, dass in der „Crunch Time“ Führungen verspielt wurden. „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, damit es im Kopf bei jedem klick macht. Es ist eine Frage des Selbstvertrauens“, so der Coach, der mit den Towers auf den ersten Bundesliga-Heimsieg der Clubgeschichte wartet.