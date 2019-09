München. Es war dieses Spiel, auf das die Towers in den acht Wochen ihrer Saisonvorbereitung hingefiebert hatten. Eine Standortbestimmung sollte es werden, eine Lehrstunde wurde es. 55:111 (7:23, 10:35, 17:34, 21:19) verloren die Hamburger vor 5704 Zuschauern im nicht ausverkauften Audi Dome ihre Bundesligapremiere beim deutschen Basketballmeister Bayern München. Freitag (20.30 Uhr/Inselparkhalle Wilhelmsburg) gegen den Mitteldeutschen BC muss sich zeigen, welche Lehren Team und Trainer aus diesem Auftritt ziehen können. Es braucht eine gehörige Portion Optimismus und die bekannt große Zuversicht des Coaches, um sich ein erfolgreiches Heimdebüt vorstellen zu können.

Für Mike Taylor, der bei jeder gelungenen Aktion seines Teams aufmunternd in die Hände klatschte, hätte es ein Festtag werden können. Grauer Anzug, weißes Oberhemd, graue Krawatte, schwarze Lederschuhe – der Towers-Trainer hatte sich dem Ereignis angemessen gekleidet und war hinterher ziemlich enttäuscht: „Das war ein harter Schlag für uns. Aber wir müssen jetzt natürlich weiter machen.“

Marvin Willoughby empfand auch ein Stück Demut, als er am Montagabend vor dem Spiel durch die Halle schlenderten. „Es war ein langer Weg bis hierhin. Nicht jeder Plan im Leben lässt sich umsetzen, nicht jeder Traum geht in Erfüllung, dieser schon. Dafür müssen wir dankbar sein, auch wenn das Ergebnis heute ernüchternd war“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter der Towers. Doch zu viele Emotionen wollte er nicht an sich heranlassen. „Wenn wir in der Bundesliga bestehen wollen, müssen wir kühlen Kopf bewahren, ständig

analysieren, was wir wann wie wo besser machen können. Das bleibt meine Aufgabe als Sportchef. Gerade nach einem Spiel wie diesem.“

Schaffartzik mit zehn Punkten bester Schütze der Towers

Dass die Hamburger in ihrer ersten Erstligabegegnung noch nicht auf Korbhöhe mit den meisterlichen Münchnern werfen würden, konnte niemanden überraschen, dass sie dann so gar nicht ins Spiel fanden, schon. Die Kräfteverhältnisse waren aber auch entsprechend. Während sich die Bayern zu dieser Saison mit NBA-Center Gregory Monroe (29) verstärkten, der 632 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga absolvierte, 417 davon in der Starting Five, in neun Jahren rund 76 Millionen Dollar verdiente, fanden die Towers ihren neuen Spielmacher Kahlil Dukes (23) in der zweiten russischen Liga, nicht gerade als Hotspot

des Profibasketballs bekannt. Monroe erzielte 18 Punkte, Dukes vier mit Freiwürfen.

Nach fünf Minuten nahm Taylor seine erste Auszeit. 4:12 stand es da, und die Hamburger hatten sich zwar in der Defensive zu diesem Zeitpunkt wenig vorzuwerfen, im Angriff fehlte aber nicht nur die Treffsicherheit aus allen Distanzen, auch am Kombinationsfluss und Spielverständnis haperte es. Die Ansprache des Trainers änderte allerdings wenig am Verlauf. Die Bayern dominierten, die Towers dilettierten. Ihre Würfe fanden weiter nicht ihr Ziel. Sechs Minuten lang blieben die Hamburger ohne Korberfolg, die Unsicherheiten fraßen sich durchs ganze Team, ehe

Tevonn Walker 93 Sekunden vor dem Viertelende wenigstens zum 6:19 einnetzte. Der Beginn einer Aufholjagd wurde es nicht.

Zum Schluss freuten sich die Münchner, wenn die Towers mal trafen

Immerhin gelang Kapitän Beau Beech zu Beginn des zweiten Viertels der erste erfolgreiche Dreier zum 10:24, nach zuvor sieben Fehlversuchen des Teams. Heiko Schaffartzik hatte ihn frei­-

gespielt. Der ehemalige Münchner war bei seiner Rückkehr in den Audi Dome mit freundlichem Applaus vom Münchner Publikum begrüßt worden. 1000 Punkte hatte er für die Bayern in zwei Jahren erzielt, gegen sie waren es zehn. Auch Marshawn Powell kam auf zehn Zähler.

„So hatten wir uns das nicht vorgestellt“, sagte Schaffartzik in einer ersten Reaktion. „Die Bayern spielen nun mal in einer anderen Liga, und wir hatten einen unglücklichen Tag. Dann kann so etwas passieren, auch wenn ich nicht gern die höchste Klatsche meiner Karriere kassiere. Wir müssen unsere Lehren aus diesem Spiel ziehen. Der nächste Gegner am Freitag ist vielleicht eher unsere Kragenweite.“

Die zweite Halbzeit ist dann schnell erzählt. Die Münchner taten das wenige, was noch zu tun war, die Hamburger dribbelten ihren Ansprüchen wenigstens etwas entgegen. Und zum Schluss freuten sich sogar die Münchner Zuschauer, wenn die Towers mal trafen. Zu oft war das auch in den zweiten 20 Minuten nicht, jedoch weit öfter als zuvor. Das letzte Viertel gewannen sie 21:19. Vielleicht ein Anfang.