Football: Hamburg Sea Devils bekommen einen exotischen Gegner

Hamburg. Neuer Gegner für die Hamburg Sea Devils: Die European League of Football (ELF) kann das zwölfte Team in ihren Reihen begrüßen. Wie die Liga am Freitag mitteilte, gehen in der kommenden Saison auch die Koç Rams aus der türkischen Metropole Istanbul an den Start.

Damit umfasst die ELF in Deutschland, Polen, Österreich, Spanien und der Türkei künftig fünf Nationen.

„Istanbul verfügt nicht nur über ein eingespieltes Team, dahinter steht auch eine funktionierende Organisation mit toller Nachwuchsarbeit. Ich bin davon überzeugt, dass sie direkt eine gute Rolle spielen werden“, sagte der Hamburger Ligachef Patrick Esume.

ELF könnte 2022 auf 16 Teams anwachsen

ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajic ergänzte: „Wir sind für das kommende Jahr sehr gut aufgestellt, aber weiterhin in aussichtsreichen Gesprächen, um die European League of Football weiter auszubauen. Es ist durchaus möglich, dass wir mit 14 oder sogar 16 Franchisen in die Saison 2022 gehen.“

Im November soll der finale Spielplan aufgestellt werden und noch vor Weihnachten der Ticketverkauf starten. Ende September war die Premierensaison mit acht Teilnehmern zu Ende gegangen, den Titel sicherte sich Frankfurt Galaxy in einem dramatischen Finale gegen die Sea Devils. Ebenfalls am Start waren die Leipzig Kings, Berlin Thunder, die Cologne Centurions, Stuttgart Surge sowie die Panthers Wroclaw und die Barcelona Dragons.

Zur Saison 2022 stoßen neben Istanbul noch Rhein Fire aus Düsseldorf, die Vienna Vikings Wien und die Raiders Tirol aus Innsbruck dazu.