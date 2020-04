Hamburg. Die Profis der FC St. Pauli staunten am Freitagvormittag, als sie Jens Peter Brose am Zaun des Trainingsgeländes an der Kollaustraße erblickten. Mit einem Akkordeon spielte der Busfahrer des Kiezclubs den Spielern ein Ständchen, sang unter anderem ein Medley aus „Das Herz von St. Pauli“ und der HSV-Stadionhymne „Mein Hamburg lieb ich sehr“ der Band Abschlach. „Die Melodie und der Text gefallen mir. Das ist ein schönes Lied, gerade für einen Hamburger. Dazu stehe ich“, sagte Brose.

Im Herzen ist der 61-Jährige aber St. Paulianer durch und durch. Immer wieder schaute Brose wehmütig durch die Gitterstäbe der Zaunes, um seine Jungs, die er sonst durch ganz Deutschland fährt, mal wieder zu sehen. Die Spieler wiederum freuten sich auf ihren musikalischen Chauffeur.

Hauptberuflich ist Jens Peter Brose Schauspieler

Marvin Knoll, Svend Brodersen und Jan-Philipp Kalla nutzten Broses Spontanbesuch für einen kurzen Plausch nach der Übungseinheit. Sein Dienstgefährt steht derzeit in Jenfeld auf dem Betriebshof der Firma Bösche Reisen, die den Bus dem FC St. Pauli zur Verfügung stellt. „Es kribbelt, wenn ich hier vor verschlossenen Türen stehe, obwohl ich sonst immer reindurfte“, gab Brose Einblick in sein Seelenleben: „Natürlich fehlen mir die Spieler. Ich sage ja immer. Angie (Angela Merkel, die Red.), lass die Jungs wieder Fußball spielen“, sagte Brose, der seit 2011 nebenberuflich den Bus des Kiezclubs steuert.

Hauptberuflich ist Brose als Schauspieler in Film-und TV-Produktionen unterwegs. Sein erstes festes Theater-Engagement hatte der Künstler 1988 in St. Gallen (Schweiz). Anschließend stand er unter anderem mehrmals im „Tatort“, „Großstadtrevier“ und zahlreichen Filmen wie „Die Katze“ mit Götz George in Klein, Gast- und Nebenrollen vor der Kamera. Seine große Leidenschaft bleibt aber die Musik.

Nach dem Auftritt bei St. Pauli fuhr Bose zu Altenheimen

Nach seinem spontanen Auftritt bei St. Pauli fuhr er mit seinem Fahrrad, auf dessen Anhänger ein 1,70 Meter hoher Leuchtturm steht, zu zwei Altenheimen in Lokstedt, um dort anzukündigen, dass er in der nächsten Woche in den Innenhof kommen wird, um die Bewohner musikalisch zu unterhalten. „Dann können sie schon mal den Text lernen, damit sie vom Balkon mitsingen können. Ich habe bestimmt schon zehn neue Lieder gelernt“, erzählt Brose, der wegen der Coronakrise derzeit weder als Busfahrer noch als Schauspieler arbeiten kann.

Jammern will er darüber nicht. „Mir geht es gut, ich bin gesund. Das ist das doch Wichtigste“, sagt Brose. Und so fährt er weiter durch Hamburg, um Altenheime zu finden, in denen es einen Innenhof gibt. „Ich habe keinen Verstärker, dann muss ich nicht so schreien“, sagt er und lacht herzlich.